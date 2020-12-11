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пятница, 11 декабря 2020 15:34

В ПЦУ верхушку елки на Софийской площади назвали "колдовской шляпой"

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В ПЦУ верхушку елки на Софийской площади назвали &quot;колдовской шляпой&quot;
Верхушка елки - это шляпа волшебника. Яркая конструкция, которая светится, весом 58 кг. Фото: Департамент культуры КГГА

В Православной церкви Украины раскритиковали главную елку на Софийской площади в Киеве, верхушку которой вместо традиционной звезды украсили "колдовской шляпой".

Свое возмущение выразил в Facebook Иван Сидор с пресс-службы ПЦУ, отметив, что это исключительно его мнение.

"К какому празднику мы готовимся? Рождеству или Хэллоуину? Уже если ставите на исторической Софийской площади елку, то нужно иметь здравый смысл и увенчать ее звездой, которая и символизирует Рождество, свет, надежду. А не колдовскую шляпу, который с Рождеством и Новым годом ничего общего не имеет", - написал Сидор.

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По его словам, шляпу разместили на фоне тысячелетних крестов Софийского собора.

"Говорят, креативно? Считаю, что не стоило экспериментировать на главной елке страны. Тем более в последнее время она стоит на, без преувеличения, святом месте", - добавил он.

Ранее верхушку главной елки страны в Киеве раскритиковали пользователи сети, назвав ее "бесовщиной и видьмарством". Также распространяют мемы.

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11
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