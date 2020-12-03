Шляпа волшебника - "бесовщина и ведьмарство": сетью распространяются мемы о верхушке главной елки

На Софийской площади в Киеве продолжается монтаж главной елки страны. Уже установили с помощью крана ее верхушку.
В этом году верхушку елки будет украшать шляпа волшебника - яркая конструкция, которая светится, весом 58 кг. Но верхушка понравилась не всем. В сети ее критикуют и создают мемы.
Организатор новогодне-рождественских праздников на Софийской площади Игорь Добруцкий опубликовал в Facebook фото, на котором он держит верхушку перед монтажом.
Среди отзывов и сравнений пользователи писали и такое:
"Это шляпа ведьмы? У Софии Киевской? К Рождеству? Вместо Вифлеемской звезды?";
"Спасибо за такую сказку, но Рождество - это рождение Иисуса Христа, а не гномы, феи и ведьмы";
"Для меня Новый год - это сказка, а не бесовщина";
"Шапка-невидимка?".
В КГГА отреагировали на негатив касательно верхушки новогоднего дерева.
Объяснили, что тематика новогодних локаций в этом году в Киеве - сказочный лес. И она невозможна без волшебника. А яркая шляпа на верхушке является собирательным образом сказки и волшебства.
"Главную елку страны только начали монтировать, а пользователи соцсетей уже бурно обсуждают шляпу вместо звезды на верхушке елки. Ведьмарская, колдовская шляпа, шляпа Незнайка. Версий множество, но все они в негативном русле. А на самом деле все наоборот - положительно. Да, концепция имеет исключительно положительный контекст ", - отметил Департамент культуры КГГА в Facebook.
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Вход на Софийскую площадь в Киеве на время новогодних праздников могут ограничить. Об этом заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.
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