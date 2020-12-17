На верхушке главной елки страны заметили звезду

В четверг, 17 декабря, верхушку главной елки на Софийской площади в Киеве украсили рождественской звездой.

Ее монтаж начался с утра, но подготовка длилась несколько дней. Для установления украшения пришлось снять часть гирлянд, пишет Obozrevatel.

Фото: "Сегодня"

Изготовили звезду за 3 дня. Новогоднее украшение сделана из алюминия и гирлянд 3 цветов. Высота звезды 4 м, вес 60 кг, пишет ТСН.

Стоимость украшения - 75 тыс. грн.

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По замыслу организаторов, в этом году верхушку главной елки страны должна украшать сказочная шляпа. Она символизировала сказку и была словно оберегом для лесных зверей. После появления шляпы на елке общество условно разделилось на 2 группы: кому верхушка понравилась, а кому наоборот. В результате скандала шляпу демонтировали и заменили на рождественскую звезду.