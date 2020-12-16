Сказочную шляпу с главной елки перенесли на другую локацию

Сказочною шляпу, которою сняли с верхушки главной елки, все же можно будет увидеть на время зимних праздников в Киеве.

Об этом рассказала пресс-служба Департамента культуры КГГА.

Автор: Департамент культуры КГГА Организаторы поблагодарили всех за конструктивную критику и тем, кто положительно оценили их труд

"После длительных обсуждений было решено снять шляпу и установить традиционную звезду. Однако шляпы все-таки останется в сказочном лесу и вы найдете его на одной из локаций новогоднего маршрута", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что после появления шляпу на елке общество условно разделилось на 2 группы: кому верхушка понравилась, а кому наоборот.

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"Общественное мнение разделилось на радостное" за "и гневное" против ". Одни с восторгом восприняли такое нововведение, а другие настаивали на соблюдении традиций. К сожалению, невозможно сделать так, чтобы определенная концепция удовлетворила абсолютно всех", - добавили в сообщении.

На какой из 7 локаций пешего новогоднего маршрута можно будет увидеть шляпу - не уточнили.

Ранее в компании Folk Ukraine, которая организовывает новогодне-рождественские празднования в столице, заявляли, что после громкого скандала шляпу не будут размещать в столичном парке на период новогодних праздников. Ее передали частному парка. И увидеть шляпу можно будет на его территории, но не в этот Новый год.