Элитный киевский клуб забыл о карантине и устроил пирушку

В элитном клубе "Queen" устроили вечеринку несмотря на карантин Фото: instagram.com/anastasia.vyacheslavovna/

В ночь на субботу, 16 мая, столичный клуб "Queen" на Набережном шоссе, устроил вечеринку, несмотря на карантин.

"Множество припаркованных машин у входа и толпа танцующих людей без масок и социальной дистанции внутри заведения. Столичная ночная жизнь бьет ключом несмотря на то, что ослабление карантина еще не позволяет работать ночным клубам. Но люди и владельцы заведения наплевали на запрет", - пишет Pavlovsky News в Facebook.

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Посетители вечеринки выкладывали фотографии с мероприятия в сторис в Instagam и отмечали на них страницу элитного клуба. Многие посетители находятся в заведении без средств индивидуальной защиты и не соблюдают социальную дистанцию, как обязывают карантинные правила.

Ресторан "Велюр" заплатить штраф, если он нарушил условия карантина. "Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана заплатит штраф этой же секунды! И я лично это проконтролирую. Со своей стороны, я - Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до конца карантина", - написал народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в Facebook. Подробности депутат пообещал рассказать позже.