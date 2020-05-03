Тищенко: "Велюр" готов заплатить штраф

Ресторан "Велюр" заплатить штраф, если он нарушил условия карантина.

"Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана заплатит штраф этой же секунды! И я лично это проконтролирую. Со своей стороны, я - Николай Тищенко, как гражданин Украины, своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до конца карантина", - написал народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко в Facebook.

Подробности депутат пообещал рассказать позже.

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Bihus.info опубликовал расследование, в котором показали, что в ресторан "Велюр" народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко приходят VIP-гости, несмотря на карантин.

На следующий день полиция приехала в ресторан с проверкой, но посетителей не застала.

Сам Тищенко пояснил, что в его ресторане работает "своеобразный штаб".