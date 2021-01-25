Дважды останавливалось сердце: на Троещине водитель сбил мотоциклиста

В Киеве, на ул. Пуховской, 6 возле монетного двора водитель Toyota Camry развернулся через двойную сплошную и насмерть сбил мотоциклиста.
Трагедия произошла в воскресенье, 24 января, сообщило в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.
Водителя мотоцикла в критическом состоянии доставили в больницу скорой медицинской помощи. В реанимации он скончался.
"На месте у него были 2 остановки сердца, вернули, состояние не улучшалось. По прибытию в реанимационный зал - необратимый травматический шок, агония. В сознание не приходил", - говорится в сообщении.
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