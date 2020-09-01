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вторник, 01 сентября 2020 16:48

"Душевые" для столичных дорог работают круглосуточно. Не забывают и о шампуне
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С наступлением жарких дней магистрали Киева интенсивно поливают со спецтехники и моют специальными шампунями. Благодаря этим дорожным ритуалам уменьшается количество испарений вредных веществ от раскаленного асфальта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Фото: Киевавтодор


"Сейчас спецтехника работает круглосуточно. В течение этих суток на дорогах функционирует более 50 единиц поливомоечных машин. Такая работа предотвращает преждевременную деформацию асфальтобетонного покрытия, особенно на дорогах с интенсивным трафиком", - говорится в сообщении.

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Вокруг Киева построят новую Киевскую обходную дорогу (КОД) общей протяженностью почти 150 км. Проект планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство".

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