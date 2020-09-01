"Душевые" для столичных дорог работают круглосуточно. Не забывают и о шампуне

С наступлением жарких дней магистрали Киева интенсивно поливают со спецтехники и моют специальными шампунями. Благодаря этим дорожным ритуалам уменьшается количество испарений вредных веществ от раскаленного асфальта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Фото: Киевавтодор

Вокруг Киева построят новую Киевскую обходную дорогу (КОД) общей протяженностью почти 150 км. Проект планируют реализовать до 2025 года в рамках национальной программы "Большое строительство".