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понедельник, 08 ноября 2021 09:29

Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой

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Доехать общественным транспортом Киева будет проблемой
В работе общественного транспорта Киева произошел сбой. Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Утром 8 ноября в работе общественного транспорта Киева произошел сбой.

Ряд автобусных и троллейбусных маршрутов курсирует с отклонением от графика, сообщила пресс-служба Киевпасстранса.

"Задерживается движение автобусов № 21, 73, 101, 114 и троллейбусов №29, 30, 31, 47, 50, 50к по направлению Керченская пл. - просп. Романа Шухевича - просп. Степана Бандеры из-за скопления автотранспорта. На место вызвали полицию", - говорится в сообщении.

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В городе для упомянутых маршрутов ввели оперативное положение №4 - транспорт курсирует без соблюдения расписания.

Также стало известно о сбое в работе троллейбусов №25, 27, 29, 30, 31, 34 по просп. Степана Бандеры, 21 в направлении станции "Зенит" из-за аварии.

"На место вызвали полицию. Движение возобновлено в 08:35. Курсирование с отклонением от графика", - добавили коммунальщики.

Киев начал процедуру по повышению тарифа на проезд. Причина - финансовая накладка со стоимостью отопления. Когда и сколько придется платить по новому тарифу, - узнавайте по ссылке.

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Дата
08
ноября

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