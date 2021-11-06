В полтавском троллейбусе произошел мордобой: видео

Пассажиры дрались за сидячее место в троллейбусе. Фото: facebook.com/kyivtransportDTI

В Полтаве двое мужчин подрались в троллейбусе за свободное место.

Соответствующее видео обнародовали в Telegram V Poltave. Конфликт произошел на остановке "ул. Шевченко". Когда именно, не сообщают.

Пассажиры пытались вытолкать друг друга из транспорта. Одному это удалось сделать, но его оппонент вернулся отомстить.

Успокоить разгневанных мужчин пыталась кондукторша, однако безрезультатно. На место происшествия вызвали полицию.

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В вагоне столичного метро произошла драка между двумя пассажирами. Вероятно, из-за отсутствия маски в одного из них.