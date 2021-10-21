Подорожание проезда в Киеве: когда и сколько придется платить по новому тарифу

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева - наземном и метро - пока составляет 8 грн. Фото: facebook.com/Kyivpastrans

Новая стоимость поездки в общественном транспорте Киева будет меньше, чем 20 грн. Изменение тарифа произойдет не в этом году.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, пишет "Сегодня".

"Перевозчики просят увеличить стоимость проезда более чем на 20 гривен. Но такой стоимости однозначно не будет. Он (новый тариф. - Gazeta.ua) точно не будет 20 гривен. Проезд в городском транспорте подорожает точно не в этом году. Думаю, это произойдет в начале следующего года" , - рассказал Поворозник.

Отметил, что новая стоимость проезда в метрополитене и наземном транспорте существенно отличаться не будет.

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"Единственное, что у нас выбивается из общего уровня - стоимость проезда в городской электричке. Себестоимость проезда для одного пассажира составляет более 71 гривны. Сегодня пассажиры катаются в электричке, покупая билеты от 6,21 гривны", - добавил чиновник.

Поворозник заверил, что льготы на проезд для киевлян сохранятся.

"Горожанам предложат гибкую и понятную систему проездных, которые позволят людям экономить. Могу сказать, что проезд по проездному будет дешевле, чем одноразовая поездка в транспорте", - резюмировал чиновник.

20 октября стало известно, что Киев начал процедуру по повышению тарифа на проезд. Причина - финансовая накладка со стоимостью отопления. Чтобы не повышать тариф на теплоноситель для населения, власть компенсировала разницу за счет местного бюджета. Разговоры об изменениях стоимости проезда в общественном транспорте столицы идут еще с весны этого года. Летом местные власти говорили о возможном повышении тарифа до 20-25 грн. Стоимость проезда в общественном транспорте Киева - наземном и метро - пока составляет 8 грн. 6,5 грн, если покупать или пополнять проездной билет на максимальное количество поездок.