 
Ексклюзивы
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
1 Просмотров: 1107
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 180
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 45
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 72
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 288
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 108
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1953
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1224
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 270
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 513
Фото
Все фото
3
3
3
3
3
Десятинный переулок сделали пешеходной зоной
Десятинный переулок сделали пешеходной зоной
В Киеве сбили лося
В Киеве сбили лося
Под Киевом исчезли женщина и ее несовершеннолетние дети
Под Киевом исчезли женщина и ее несовершеннолетние дети
Мужчина порезал товарища, обматерившего его девушку
Мужчина порезал товарища, обматерившего его девушку
Связал 10-летнего сына хозяев и ограбил дом. Под Киевом задержали преступника
Связал 10-летнего сына хозяев и ограбил дом. Под Киевом задержали преступника
Видео
Все видео
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
Крыса посмаковала хлебом просто с полки супермаркета
"В понятном формате" - Кличко о начале обучения в школах
"В понятном формате" - Кличко о начале обучения в школах
В Киеве мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки
В Киеве мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки
Фонтан-певун заработал в Киеве
Фонтан-певун заработал в Киеве
Porsche выехал на встречную и протаранил автомобиль
Porsche выехал на встречную и протаранил автомобиль
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
1 Просмотров: 1107
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1422
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 1953
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1521
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1800
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 августа 2020
Просмотров: 27
Сойка і груша
Коли живеш на невеликому клаптику землі, рано чи пізно радість твого існування затьмарюється усвідомленням обмеженості й тісноти цього клаптика. ...
четверг, 20 августа 2020 18:47

Десятинный переулок сделали пешеходной зоной
3

  Комментировать

В столице сделали пешеходной зоной Десятинный переулок - туда запретили заезжать автомобилями.

Об этом сообщили в пресс служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Десятинный переулок столицы сделали пешеходной зоной
Фото: facebook.com/kyivtransportDTI
Десятинный переулок столицы сделали пешеходной зоной
Десятинный переулок столицы сделали пешеходной зоной

Отныне заезжать автомобилями и парковаться на Десятинном переулке запрещено - от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения.

"Обращаем внимание водителей, что на этой локации будет работать эвакуатор. Поэтому призываем учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там свой транспорт", - сообщили в Департаменте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице тестируют сервис возврата авто со штрафплощадок

В учреждении заявили, что стремятся к тому, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы.

В Киеве 17 августа, по адресу ул. Порика 7-9, установили памятный знак в одноименном сквере в честь Андрея Кузьменко, фронтмена группы "Скрябин".
Инициировал открытие памятного знака Rotary Club Kyiv. Инициативу поддержали КГГА и Киевзеленстрой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Десятинный переулок сделали пешеходной зоной». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

"Кто-то убил моих родителей", - братья застрелили мать и отца

Советские войска вошли в Чехословакию

Писатель больше всего заинтересовался семейной местью и супружеской изменой

Появились коммунальные квартиры

Мать Тараса Шевченко завещала похоронить себя в саду

Приказали глушить европейские и американские радиостанции

Выдали первый толковый украинский словарь

Самое читаемое
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
Сексапильная инженерка публикует фото в стиле ню
10
 Просмотров: 63524
Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
10
 Просмотров: 26425
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
Украинская фитнес-модель похвасталась фигурой на Одесском пляже
3
 Просмотров: 14085
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
6
 Просмотров: 10737
Сексуальная жена игрока &quot;Динамо&quot; показала шикарное тело
Сексуальная жена игрока "Динамо" показала шикарное тело
11
 Просмотров: 7083
Новости Киева
Марш защитников, гигантский флаг и молитвы за Украину: как пройдет День Независимости в Киеве
Марш защитников, гигантский флаг и молитвы за Украину: как пройдет День Независимости в Киеве Просмотров: 9
Кандидаты от "Удара", СН и БЮТ лидируют в рейтинге поддержки киевлян
Кандидаты от "Удара", СН и БЮТ лидируют в рейтинге поддержки киевлян Просмотров: 135
В Киеве ухудшился воздух: что советуют горожанам
В Киеве ухудшился воздух: что советуют горожанам Просмотров: 126
Мужчина проломил сожительнице череп и пытался запутать следователей
Мужчина проломил сожительнице череп и пытался запутать следователей Просмотров: 279
Забил до смерти из-за ревности - в Киеве задержали мужчину
Забил до смерти из-за ревности - в Киеве задержали мужчину Просмотров: 351
Больше всего комментируют
5
СБУ никак не причастна к "вагнеровцам" - глава украинской разведки
3
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
1
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1
Независимость - это украинские книги в магазинах и музыка в эфирах
Голосов: 6167
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua