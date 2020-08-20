Десятинный переулок сделали пешеходной зоной

В столице сделали пешеходной зоной Десятинный переулок - туда запретили заезжать автомобилями.

Об этом сообщили в пресс служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Фото: facebook.com/kyivtransportDTI

Отныне заезжать автомобилями и парковаться на Десятинном переулке запрещено - от улицы Владимирской до Пейзажной аллеи введена новая схема организации дорожного движения.

"Обращаем внимание водителей, что на этой локации будет работать эвакуатор. Поэтому призываем учитывать дорожные знаки и разметку и не парковать там свой транспорт", - сообщили в Департаменте.

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В учреждении заявили, что стремятся к тому, чтобы историческая часть Киева была комфортной для жителей и гостей столицы.

В Киеве 17 августа, по адресу ул. Порика 7-9, установили памятный знак в одноименном сквере в честь Андрея Кузьменко, фронтмена группы "Скрябин".

Инициировал открытие памятного знака Rotary Club Kyiv. Инициативу поддержали КГГА и Киевзеленстрой.