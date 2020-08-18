В Киеве открыли памятный знак в честь Кузьмы Скрябина

В Киеве 17 августа, по адресу ул. Порика 7-9, установили памятный знак в одноименном сквере в честь Андрея Кузьменко, фронтмэна группы "Скрябин".

Об этом сообщила Rotary Club Kyiv, которая инициировала открытие памятного знака.

"Этим событием мы начали ряд мероприятий, чтобы почтить память Кузьмы в 5 городах, связанных с певцом - Новояворовск, Новый Раздел, Самбир, Львов и Киев", - говорится в сообщении.





Фото: Rotary Club Kyiv-Sophia (Ukraine)

Данную инициативу поддержали КГГА и Киевзеленстрой.

На открытии присутствовали семья певца и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

"Приятно, что семья певца и лидер группы "Антитела" также присутствовали на открытии памятного знака. Тополя готов приобщаться к нашим дальнейшим планам для почтения памяти Скрябина и поддержки его жены Светланы в ее работе над авторскими правами на использование музыки Кузьмы", - отметили в сообщении.

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Украинскому певцу Андрею Кузьменко присвоено звание Героя Украины. Соответствующий указ в понедельник подписал президент Владимир Зеленский. Лидер группы "Скрябін" погиб в автокатастрофе в феврале 2015-го.