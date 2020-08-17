Кузьме дали Героя Украины

Андрей Кузьменко помогал воинам на фронте. Фото: Goodframe.pro

Украинскому певцу Андрею Кузьменко присвоено звание Героя Украины. Соответствующий указ в понедельник подписал президент Владимир Зеленский.

Лидер группы "Скрябін" погиб в автокатастрофе в феврале 2015-го.

"Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека.

С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину", - заявил Зеленский.

"Сегодня нам очень не хватает Андрея. Артиста, поэта, волонтера. Человека. Украинца. Который очень хотел, чтобы люди в его стране жили мирно и счастливо.

Мы всегда будем помнить тебя и вместе сделаем все, чтобы превратить Украину в место счастливых людей", - заявил глава государства.

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Начались съемки фильма по книге Андрея Кузьменко. Комедия расскажет историю парня Кузьмы, который приобрел первое в своей жизни авто.