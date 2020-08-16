Начинают снимать фильм по книге Скрябина

По легендарной книге Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин" снимут комедию. Фото: moemisto.ua

Во Львове будут снимать фильм по легендарной книге Кузьмы Скрябина "Я," Победа "и Берлин".

Над лентой работают компании "ЭТ ПОИНТ" и "Стар Медиа", при поддержке Госкино, сообщают в Львовском горсовете.

"Во Львов вернулся сезон съемок. Только на этой неделе завершились съемки польского детектива, а уже со следующей начнут снимать фильм "Я, "Победа" и Берлин". Продлится она в течение полутора недель. Некоторые съемки могут наносить определенные трудности (ситуативные перекрытия улиц), поэтому мы с организаторами заранее просим прощения у жителей Львова. Это достаточно важная съемка для Львова, ведь этот фильм показывает наш город. Атмосфера города является важной составляющей этих съемок. Съемочная группа вкладывает очень много усилий", - рассказал Андрей Москаленко, заместитель городского головы по вопросам развития .

Кинопроект комедии стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино. Государственная поддержка ленты составляет 27 млн ​​грн - 75% общей стоимости производства фильма.

Режиссером-постановщиком является Ольга Ряшина. Авторы адаптации сценария - Анатолий Крым, Алексей Комаровский. Продюсерами ленты выступили Алексей Терентьев и Артем Доллежаль.

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Комедия расскажет историю парня Кузьмы, который приобрел первый в своей жизни авто под маркой "Победа". Готов вместе с ней покорять весь мир, герой отправляется со своим товарищем Бардом в Берлин. Однако ни сам Кузьма, ни Бард не подозревают, какие безумные приключения ждут их, а также того, что вернутся они из этого путешествия уже совсем другими людьми.

Релиз фильма в Украине запланирован на 2021 год. Первые съемочные дни продлятся во Львове с 17 по 27 августа.

"Дата первого дня съемок у нас выбрана не случайно: 17 августа - это день рождения Андрея Кузьменко. Для нас важно начать съемку этого фильма именно в это время. Мы бы очень хотели понимание и поддержку от жителей Львова. К примеру, на улице Менделеева мы будем играть очень большую сцену, поэтому надеемся, что львовяне будут идти нам навстречу. Такая же ситуация будет на ул. Академика Богомольца и на ул. Таманской: там есть большой паркинг, и мы понимаем, что съемки будут мешать людям, но стараемся найти компромисс", - отметил Денис Бекетов, локейшн-менеджер съемок фильма во Львове.

Начались съемки документального фильма "Чубай. Говорить снова" о поэте Григории Чубае. Премьерный показ запланирован в эфире телеканала "Эспрессо" в день рождения литератора 23 января 2021 года.