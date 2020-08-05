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среда, 05 августа 2020 13:54

Жадан снимется в фильме о Грицьке Чубае

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Автор: facebook.com
  Документальный фильм "Чубай. Говорить снова" расскажет о жизни и творчестве поэта Грицька Чубая. Ленту покажут на телевидении 23 января 2021-го
Документальный фильм "Чубай. Говорить снова" расскажет о жизни и творчестве поэта Грицька Чубая. Ленту покажут на телевидении 23 января 2021-го

Начались съемки документального фильма "Чубай. Говорить снова" о поэте Григория Чубая. Премьерный показ запланирован в эфире телеканала "Эспрессо" в день рождения литератора 23 января 2021 года.

Телепроект "Чубай. Говорить снова" создает компания "Фильм Плюс" при поддержке Украинского культурного фонда. Главным информационным партнером ленты является канал "Эспрессо".

Инициатором создания проекта стала дочь Григория Чубая - Соломия Чубай. Режиссер и продюсер - Михаил Крупиевский.

Картина будет инновационный формат и создается на стыке жанров документального кино и телеспектакль, действие которой разворачивается в декорациях мастерской-подвала Григория Чубая. Видеопроекция раздвигает стены мастерской и переносит зрителя во время и пространство, о котором идет речь. Цель проекта - раскрытие мировоззрения поэта, создание его образа и анализ конфликта художника с тоталитарным режимом, сообщает пресс-служба фильма.

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"Формально ведущим, а по сути проводником по жизни Григория Чубая будет Сергей Жадан, который так же является не только поэтом, а миссионером. Как и Чубай в свое время, сегодня он меняет контекст своего существования: читает свои стихи на фронте, создает радио, является волонтером, доказывает обществу собственное независимое мнение, называя вещи своими именами. Жадан пройдет коридорам жизни художника и иметь возможность задуматься над ним с расстояния времени.

Именно сегодня, за почти 40 лет после смерти Чубая, его поэзия снова становится актуальной. Как сжатая пружина, распрямляется и подталкивает наш ум к пониманию сути вещей. Вызывает интерес молодежи, находится в вечном поиске ответов на экзистенциальные философские вопросы", - говорится в анонсе.

О поэте в фильме расскажут его друзья - писатели, художники, философы, которые были свидетелями его жизни и творчества, члены семьи Галина Чубай, Тарас Чубай, Соломия Чубай, Василий Герасимьюк, Юрий Брилинский, Николай Рябчук, Роман Кись, Орест Яворский Роман Готра, Юрий Винничук, Игорь Калинец, Богдан Стельмах, Влодко Кауфман, Иосиф Иванкевич, Екатерина Немыря, Святослав Максимчук, Мирослав Гредиль.

Михаил Крупиевский - режиссер и продюсер неигрового кино, постановщик концертных мероприятий, театрализованных шоу, фестивалей и телевизионных трансляций, Заслуженный деятель искусств Украины.

Среди реализованных им проектов: документальные фильмы "Моя Украина" - к 25-й годовщине независимости Украины, "Назови свое имя по буквам" режиссера Сергея Буковского и продюсеров Стивена Спилберга и Виктора Пинчука, "История нашего двора" - по заказу телекомпании BBC . А также концерты: Тараса Чубая "Свет и Исповедь", Элтона Джона на Майдане Независимости, "Братья Гадюкины", "Скрябин. Концерт памяти".

Соломия Чубай - певица, музыкант, филолог-испанист, переводчик, фольклорист, ведущая на телевидении, организатор художественных и социальных проектов, общественный деятель и благотворитель.

"Для меня, как и для Тараса Чубая, популяризация творчества нашего отца является делом всей жизни. Издание отца поэзии, организация вечеров и фестивалей, связанных с его именем, - это то, что я всегда делала и делать не только как его дочь , но и как человек, исповедующий определенные идеалы и ценности", - говорит Соломия Чубай.

Сергей Жадан - поэт, прозаик, эссеист, переводчик, преподаватель, фронтмен групп "Жадан и Собаки", "Линия Маннергейма" и "Розділові", член Украинского ПЕН-клуба, вице-президент Ассоциации украинских писателей, инициатор, организатор или участник многих художественных проектов, общественный деятель и благотворитель.

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