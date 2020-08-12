Из-за съемок фильма Netflix перекрыли улицы Киева - перечень

Съемки художественного фильма будут проходить с 10 августа по 26 сентября. Фото: ДТИ

В Киеве стартовали съемки первого фильма для стримингового сервиса Netflix.

В связи с этим на отдельных столичных магистралях столицы ограничили или перекрыли движение.

Об этом сообщила КГГА, обнародовав соответствующее распоряжение.

12 августа с 05:00 до 14:00:

на ул. Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием ул. Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на ул. Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской)

14 августа с 05:00 до 21:00:

на ул. Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковской), с перекрытием указанной ул.

17 августа по 05:00 до 18:00:

на ул. Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка электриков), с перекрытием указанной ул.

17 августа по 14:00 до 21:30:

на ул. Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной ул.

18 августа с 05:00 до 14:00:

на ул. Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием ул. Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на ул. Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской).

25 августа с 05:00 до 21:00:

на ул. Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкая до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной ул.

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