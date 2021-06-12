 
Ексклюзивы
1/5
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 783
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 513
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1008
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 963
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1863
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 531
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 720
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1314
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 396
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
7
3
7
4
Депутат Киевсовета Трубицын рассказал о новых правилах размещения МАФов
Депутат Киевсовета Трубицын рассказал о новых правилах размещения МАФов
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Под Киевом спасали &quot;Старый Крым&quot;
Под Киевом спасали "Старый Крым"
Кличко показал, на каком этапе строительство Подольского моста
Кличко показал, на каком этапе строительство Подольского моста
Показали, как цветет уникальное тюльпанное дерево
Показали, как цветет уникальное тюльпанное дерево
Видео
Все видео
Страшная опора Южного моста напугала киевлян
Страшная опора Южного моста напугала киевлян
Водитель джипа раздавил утят, которые переходили дорогу с семьей
Водитель джипа раздавил утят, которые переходили дорогу с семьей
В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
В Киеве женщина попала под трамвай, движение парализовано
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Неизвестные в масках похитили бизнесмена: момент попал на видео
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Разорвало крышу трубой: джип врезался в грузовой прицеп
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 558
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 405
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 288
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2529
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 603
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 378
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
суббота, 12 июня 2021 12:05

Депутат Киевсовета Трубицын рассказал о новых правилах размещения МАФов
3

  Комментировать

Новые правила размещения МАФов – это революционный метод по наведению порядка в Киеве

Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

Он напомнил, что уже не 90-е годы, когда не было порядка и контроля. Пришло новое время - пора работать цивилизованно. Для торговли есть ТРЦ, рынки и специальные точки по продаже товаров.

"Киев - это европейский город и в нем не должно быть хаотичного нашествия временных сооружений. Такого нет ни в одной европейской стране!" - сказал Владислав Трубицын.

Цель, заявил он, одна – сделать Киев чище, комфортнее, и чтобы МАФы были размещены законно и имели определенный архитип.

"Право размещать МАФы будет продаваться только через систему Prozorro, обеспечивая справедливый и равный доступ всем предпринимателям", - сказал он.

Но размещение МАФов будет запрещено неподалеку от станций метро, остановок общественного транспорта, школ и детсадов, в подземных переходах и возле памятников архитектуры.

Кроме того, отметил Владислав Трубыцин, в столице будет урегулирован порядок размещения дебаркадеров, которые стоят на Днепре как попало. Люди не могут попасть к водоемам, так как дебаркадеры часто стоят в рекреационных зонах.

"Благодаря новым правилам, наконец-то, будет наведен порядок. Ничего подобного в столице не было 20 лет, а люди хотят жить комфортно", - подытожил он.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутат Киевсовета Трубицын рассказал о новых правилах размещения МАФов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото

Неизвестные пытались разгромить украинские посольства в РФ

Исламист расстрелял ночной клуб для геев, убив полсотни людей

Ельцин стал президентом советской России

Самое читаемое
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 5931
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 4833
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
11
 Просмотров: 3987
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
7
 Просмотров: 2826
Пропавшего в Чехии 19-летнего украинца нашли мертвым
Пропавшего в Чехии 19-летнего украинца нашли мертвым
3
 Просмотров: 2592
Новости Киева
В Киеве столкнулись сразу шесть автомобилей
В Киеве столкнулись сразу шесть автомобилей Просмотров: 144
Страшная опора Южного моста напугала киевлян
Страшная опора Южного моста напугала киевлян
 Просмотров: 648
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
7
 Просмотров: 2835
Поклонница "друга Путина" с Киевской области призывала ввести войска РФ
Поклонница "друга Путина" с Киевской области призывала ввести войска РФ Просмотров: 873
Перекрывают важный мост Киева
Перекрывают важный мост Киева Просмотров: 180
Больше всего комментируют
6
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
2
Історія з курткою
2
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
Голосов: 6804
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть