Депутат Киевсовета Трубицын рассказал о новых правилах размещения МАФов

Новые правила размещения МАФов – это революционный метод по наведению порядка в Киеве

Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Владислав Трубицын.

Он напомнил, что уже не 90-е годы, когда не было порядка и контроля. Пришло новое время - пора работать цивилизованно. Для торговли есть ТРЦ, рынки и специальные точки по продаже товаров.

"Киев - это европейский город и в нем не должно быть хаотичного нашествия временных сооружений. Такого нет ни в одной европейской стране!" - сказал Владислав Трубицын.

Цель, заявил он, одна – сделать Киев чище, комфортнее, и чтобы МАФы были размещены законно и имели определенный архитип.

"Право размещать МАФы будет продаваться только через систему Prozorro, обеспечивая справедливый и равный доступ всем предпринимателям", - сказал он.

Но размещение МАФов будет запрещено неподалеку от станций метро, остановок общественного транспорта, школ и детсадов, в подземных переходах и возле памятников архитектуры.

Кроме того, отметил Владислав Трубыцин, в столице будет урегулирован порядок размещения дебаркадеров, которые стоят на Днепре как попало. Люди не могут попасть к водоемам, так как дебаркадеры часто стоят в рекреационных зонах.

"Благодаря новым правилам, наконец-то, будет наведен порядок. Ничего подобного в столице не было 20 лет, а люди хотят жить комфортно", - подытожил он.