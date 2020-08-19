Департамент счастья может появиться в Киеве

Киевляне предлагают создать в Киевском городском совете департамент по вопросам счастья, который будет следить за уровнем жизни жителей столицы.
Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.
В компетенцию департамента автор петиции просит отнести постоянный мониторинг уровня обеспечения населения Украины жизненными благами и социального благосостояния.
Также предлагается реализовать статистический мониторинг качества жизни украинцев - разработать и внедрить программы улучшения уровня жизни киевлян.
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Жители столицы попросили мэрию запретить мотогонки с 23:00 до 07:00 в центре Киева. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета.
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