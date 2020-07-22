Киевляне требуют запретить мотоциклам ездить по ночному Крещатику

Поездки на мотоциклах по ночному Крещатику просят запретить. Фото: bodo.ua

Жители столицы попросили мэрию запретить мотогонки с 23:00 до 07:00 в центре Киева. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте Киевского городского совета.

"Запретить двигаться мототранспорту по улице Крещатик в ночное время с 23:00 до 7:00, установив соответствующие дорожные знаки "3.6. Движение мотоциклов запрещено" и "7.4.4. Время действия" на въездах на улицу Крещатик", - отмечается в документе.

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Чтобы петиция была рассмотрена Киевсоветом, она должна набрать 10 000 голосов в срок 90 дней.

Введение единого е-билета в Киеве могут перенести. Отсрочить планируют до 1 января 2021 года. Так КГГА хочет дать возможность правительству разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд.