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понедельник, 08 марта 2021 17:22

Цветы 650 тыс. грн - самый дорогой букет к 8 марта продают в Киеве

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Цветы 650 тыс. грн - самый дорогой букет к 8 марта продают в Киеве
В Киеве подняли цену на цветы. Фото: "Апостроф"

8 марта в городах Украины активно торгуют цветами. Цены на них выросли.

В Киеве букеты продают по 20 тыс. грн, рекордным стал букет из 9999 роз по цене квартиры, сообщает "Апостроф".

На рынках продавцы предлагают от разноцветных тюльпанов и роз до экзотических заморских экземпляров. К цветочным магазинам и рынкам стоят очереди. Наибольшей популярностью пользуются тюльпаны. Средний букет - 5-7 цветков.

"Тюльпаны стоят по 30-35 гривен за цветок. Часто берут сразу несколько букетов. Тогда обещаю сбросить хотя бы по пять гривен за цветок. 8 марта цветы еще подорожают на 5-10 гривен", - рассказала продавщица Валентина, которая торгует цветами возле майдана Независимости.

На Бессарабском рынке видели букет за 20 тыс. грн. Самый дорогой букет стоит 650 тыс. грн. Его можно заказать только в интернет-магазине. В нем будет 9999 роз.

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"Да, цена 600 тыс. грн плюс 50 тыс. грн. За работу. Как вы понимаете, речь идет об огромном букете, состоящем из 40 букетов. В каждом из них - 251 роза. Эти цветы займут всю вашу квартиру", - рассказала консультантка интернет-магазина.

В Киеве уже нашелся 1 покупатель на такой букет.

8 марта в Киеве проходит Женский марш. Участницы обратили внимание, что во время карантина уровень домашнего насилия возрос. Женщины составляют большинство работниц в сфере социальных, образовательных услуг в сфере здравоохранения. Они подвергаются опасности во время пандемии, потому контактируют с большим количеством людей.

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