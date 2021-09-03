Что грозит водителю грузовика, повредившему фонтан на Арсенальной

На водителя составили постановление. Facebook-страница Николая Панченко

На водителя грузовика, повредившего недавно открытый фонтан в столице, составили постановление о нарушении правил дорожного движения.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Печерского района Оксана Тищенко.

"Водителя не задерживали. На него патрульные составили постановление о нарушении ПДД за проезд по пешеходной зоне. Следственно-оперативная группа выезжала, потому что было обращение. Проводится проверка. Сведения в ЕРДР по этому факту не вносили", - рассказали Тищенко "Украинской правде".

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В полиции дело по этому факту, скорее всего, открывать не будут. Нет оснований для уголовного производства, считает источник УП в полиции.

На площади не было никаких ограничительных или предупредительных знаков, что там фонтан. Также на этой площади есть охрана, которая должна следить за порядком, отметил собеседник.

Красный грузовик ушел под землю утром 2 сентября пл. Арсенальной. В результате ЧП образовалась довольно большая яма на месте недавно открытого фонтана. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что виноват водитель грузовика, который подъехал слишком близко, и именно он должен компенсировать убытки. Согласно ПДД, въезд транспорта в пешеходную зону разрешается, если он обслуживает граждан и предприятия, которые расположены в указанной зоне. По словам Кличко, водитель привез бутилированную воду в учреждение на площади.