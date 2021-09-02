На Арсенальной площади с размахом открыли "умный" фонтан

В Киеве открыли новое общественное пространство на пл. Арсенальной. Ее отреставрировали в рамках проекта A-Station.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: КГГА

В честь открытия пл. Арсенальной состоялся концерт и 3D шоу на стенах Никольских ворот. В концерте принял участие композитор Евгений Хмара.

На реконструированной площади создали безбарьерное пространство, озеленили территорию и обновили уличное освещение. Также появился фонтан с подсветкой. Он оснащен интеллектуальной системой динамических форсунок, реагирующих на свет и музыку.

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"В этом году помещение Киевской крепости и Никольской ворот станут доступными для киевлян. Отреставрированные по архивным документам, они" оживут" и дополнят историческую картину этого места. Фасад снова стал желтым. И реставраторы восстановили не только его, но и ценные фрагменты ворот. Например, головы львов на дверях и колонны, которые раньше украшали въезд в город", - отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Он добавил, что вскоре откроется вторая очередь обновленной Пейзажной аллеи, где "будет красиво".

Проект реновации Арсенальной пл. длился почти год. Реновацию площади, Микильских ворот и здания военной комендатуры осуществляет компания A Development. Первую очередь реконструкции площади возле станции метро Арсенальная завершили в декабре прошлого года. Обошлась компании в 22 млн грн. Среди сделанного - замена старой плитки на немецкий клинкер - плитка из обожженной глины, обустройство скамеек, нового энергосберегающего освещение.