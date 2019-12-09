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понедельник, 09 декабря 2019 14:04

Что говорят на Банковой о нормандских встреча
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8 декабря под офисом президента провели акцию "Высадка на Банковой". Ее приурочили к переговорам между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, которые должны пройти 9 декабря в Париже.

Таким образом пытаются напомнить украинскому гаранту, что за его действиями следят. По их мнению это мотивирует Зеленского не идти на уступки российском агрессору и отстаивать именно украинские интересы.

Автор: София Староконь
  Люди собрались на акцию "Высадка на Банковой" собираются ночевать под зданием, чтобы Зеленский не пошел на уступки Путину
Люди собрались на акцию "Высадка на Банковой" собираются ночевать под зданием, чтобы Зеленский не пошел на уступки Путину

Высадка

Офис Президента Украины расположен на улице Банковая 11 в правительственном квартале Киева. Добраться туда можно поднявшись пешком с Майдана независимости, или на метро Крещатик, если подняться на верхний выход выйти на улицу Институтскую и сквер Небесной сотни.

В начале улицы Банковой припаркована пожарная машина. Подходы к улице запружены полицией. Иногда проверяют людей, идущих на митинг.

"А когда будут бить, то уже не будут такими вежливыми", - говорит парень, идущий позади. Он одет в спортивную теплую куртку. Пол лица закрывает шарфом. - Я подошел к ним просто, а там один мне говорит "Вы такие смелые только, когда в стаде, а когда по одному, то ссытесь и рот открыть". Я был в шоке ".

Автор: София Староконь
  "Для меня красная линия - это граница здравого смысла, которую переходить нельзя", - Денис Любченко из всеукраинской общественной организации "Солидарная Молодежь"
"Для меня красная линия - это граница здравого смысла, которую переходить нельзя", - Денис Любченко из всеукраинской общественной организации "Солидарная Молодежь"

На часах 18:30, а во Офисом уже около семи сотен активистов. Из-под входа в здание, в громкоговоритель, Денис Любченко со всеукраинской общественной организации "Солидарная Молодежь" дает объявления. Говорит, что необходима помощь в обустройстве инфраструктуры лагеря. Планируют установить пункты обогрева и маленькую сцену.

"Для меня красная линия - это граница здравого смысла, которую переходить нельзя", - говорит он. - "Я надеюсь, что эта встреча пройдет продуктивно для нас, а не для Путина. Но я помню его (Зеленского. - Gazeta.ua) встреча с Трампом и понимаю, что нашему президенту будет робко что-то требовать".

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19:00 - захват территории

Полицейские кордоны стоят по обе входы в Офис президента. Нацгвардийци образовали коридор со стороны улицы Лютеранской.

Двор под зданием распределили следующим образом - слева, со стороны улицы Институтской стояла палатка "Национального корпуса". Рядом кинотеатр и пункт обогрева. Туда идут, чтобы записаться в караул на ночь.

Автор: София Староконь
  На выходе в сторону Лютеранской представители Нацгвардии стали коридору. Всех, кто заходил - осматривали
На выходе в сторону Лютеранской представители Нацгвардии стали коридору. Всех, кто заходил - осматривали

Справа, с улицы Лютеранской, поставили фудкорт, где можно выпить кофе или чая.

Перед выходом на Лютеранскую стоит высокий человек в униформе, - ветеран войны Ярослав Лысенко. Мужчина воевал в Дебальцево, которую Россия начала на Донбассе.

"Президент Зеленский следит за акциями протеста и реагирует на них. Он видит, что общество не даст ему делить наше государство, продавать нашу землю, - говорит Лысенко. - Мне кажется, что Украина вообще еще не видела всю мощь своих граждан, а эта власть уже показала, что не защищает наши интересы ".

Если переговоры пройдут не с отрицательным для Украины результатом не будет благодарить Зеленского, добавляет он.

Полиция не дает занести бочки и дрова. Однако две все же появились во дворе. Активисты говорят, что это и обогрев и намек к власти.

Автор: София Староконь
  У бочки люди вспоминают прошлое и размышляют о будущем
У бочки люди вспоминают прошлое и размышляют о будущем

"Зеленский психически в разы слабее человек, чем Путин. Он, как опытный политик, может нашего президента развести. Тогда будет ужасный сценарий, который возможен", - говорит ветеран российско-украинской войны Ярослав Лютый из батальона имени генерала Кульчицкого.

Напротив бочки стоит экс-политзаключенный крымский татарин Исмаил Рамазанов.

"Для меня, красная линия, сама встреча с Путиным. Ему надо или вмазать, хоть в морду плюнуть. Хотя Зеленский слабый человек и я не удивлюсь, что он ему руку пожмет", - говорит крымский татарин.

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20:00 - лагерная жизнь

Посреди улицы монтируют сцену. Мимо нее проходит киевлянка Любовь Николаевна в компании двух мужчин. Женщина участница Революции Достоинства.

"Красные линии - это наша независимость, армия, язык и вера. То есть все, что было создано за 5 лет", - говорит женщина.

Признается, что ждет следующий день с тревогой.

"Очень жаль, что за это время нашлись люди, которые пытаются нас покрасить. Жаль, что снова на свободе все эти Лукаши и Портновы, которые были причиной предыдущего Майдана", - добавляет она.

Автор: София Староконь
  После недолгих распрей полиция все же позволила принести палатки
После недолгих распрей полиция все же позволила принести палатки

В это время на сцене выступают разные политики и общественные активисты.

"Я вообще против политики, которую проводит нынешний президент Украины. Лично мои красные линии - продажа земли и сдача нашей территории", - говорит киевлянка Лилия. Фамилии не называет. - Я оптимисткой и считаю, что новости будут хорошими ".

Вокруг бочки греется человек и три женщины. Их окружают фотографы. Треска огня и их разговоров не слышно через щелчок фотоаппаратов.

Автор: София Староконь
  У бочки люди ностальгируют о Майдане и рассуждают о предстоящих событиях
У бочки люди ностальгируют о Майдане и рассуждают о предстоящих событиях

"Хах, это с бочками всегда так - первую фоткают, а у второй греются", - объясняет своим спиврозмовицям.

Воздух наполняется дымом.

"Ой, как запахло Майданом", - говорит кто-то сзади.

Второй час протеста

На часах 21:00, фоторгафы оставили бочку и протестующих в покое. пошли искать новые кадры. Мужчина и женщины тоже оставляют костры и идут к сцене. "Стражи" бочки меняются.

"Ничего, в этом году сожжем Зеленского, а в следующем * уйла (президента РФ Владимира Путина. - Gazeta.ua)", - говорит человек в темном пуховике. Опускает руки ближе к огню.

Температура воздуха падает, поднимается слабый и холодный ветер.

"Принесла бутерброды для людей. В прошлый раз поехала сюда, а домой в Крым уже вернуться не смогла", - говорит волонтер Оксана Лебедь.

Автор: София Староконь
  Ближе к 22:00 со сцены зазвучали песни украинских рок-групп
Ближе к 22:00 со сцены зазвучали песни украинских рок-групп

Ближе к десяти некоторые люди начали расходиться, потому что им завтра на работу. Те, что остаются общаются между собой.

Посреди двора стоит группа крымчан, они активно обсуждают механизмы работы государственной экономики и удешевление доллара.

"Ой, как же хорошо, что у меня доллара нет", - смеется один из активистов.

"Это плохо, потому вспомни как его спустила в свое время Юлька, а он потом как подскочил и все были бедные", - говорит его собеседник.

"В целом экономика работает по принципу инерции. По 2014-й ее запустили и она начала катиться. Вы посмотрите как сразу "нищие" все "обнищали"- колбасы купить супермаркете нельзя было", - говорит человек в черном пальто.

Напротив входа в ОП группа студентов собирает 3 палатки.

"Будем стоять в зависимости от того, что завтра произойдет. Но мы верим, что Украина победит. Если нет, то победу будет делать активное меньшинство", - говорят студенты.

Для тех, кто остался раздается концерт украинских рок-групп.

Надпись на плакате "Возвращай не унитазы - возвращай Крым"
Фото: София Староконь
Около 20:00 под зданием собралось около 2 тысяч человек
Люди собрались на акцию "Высадка на Банковой" собираются ночевать под зданием, чтобы Зеленский не пошел на уступки Путину
"Для меня красная линия - это граница здравого смысла, которую переходить нельзя", - Денис Любченко из всеукраинской общественной организации "Солидарная Молодежь"
Надпись на плакате: "Нет выборам под дулами автоматов"

Утро 9 декабря

Ночь на Банковой проходит спокойно. До конца остается около ста человек.

"Палаточный городок функционирует. Хорошие люди, хорошее настроение. Надеемся, в Париже Президент чувствует наше плечо, - пишет у себя на Facebook координатор Движения Сопротивления Михаил Басараб. - 19.00 начинается вече Стражи на Банковой. Дождемся брифинге "нормандской четверки". Ну а дальше посмотрим.

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате.

Последняя совместная встреча состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина. После этого общение лидеров "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.

Автор: София Староконь
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