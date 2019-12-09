Что говорят на Банковой о нормандских встреча

8 декабря под офисом президента провели акцию "Высадка на Банковой". Ее приурочили к переговорам между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным, которые должны пройти 9 декабря в Париже.

Таким образом пытаются напомнить украинскому гаранту, что за его действиями следят. По их мнению это мотивирует Зеленского не идти на уступки российском агрессору и отстаивать именно украинские интересы.

Автор: София Староконь Люди собрались на акцию "Высадка на Банковой" собираются ночевать под зданием, чтобы Зеленский не пошел на уступки Путину

Высадка

Офис Президента Украины расположен на улице Банковая 11 в правительственном квартале Киева. Добраться туда можно поднявшись пешком с Майдана независимости, или на метро Крещатик, если подняться на верхний выход выйти на улицу Институтскую и сквер Небесной сотни.

В начале улицы Банковой припаркована пожарная машина. Подходы к улице запружены полицией. Иногда проверяют людей, идущих на митинг.

"А когда будут бить, то уже не будут такими вежливыми", - говорит парень, идущий позади. Он одет в спортивную теплую куртку. Пол лица закрывает шарфом. - Я подошел к ним просто, а там один мне говорит "Вы такие смелые только, когда в стаде, а когда по одному, то ссытесь и рот открыть". Я был в шоке ".

Автор: София Староконь "Для меня красная линия - это граница здравого смысла, которую переходить нельзя", - Денис Любченко из всеукраинской общественной организации "Солидарная Молодежь"

На часах 18:30, а во Офисом уже около семи сотен активистов. Из-под входа в здание, в громкоговоритель, Денис Любченко со всеукраинской общественной организации "Солидарная Молодежь" дает объявления. Говорит, что необходима помощь в обустройстве инфраструктуры лагеря. Планируют установить пункты обогрева и маленькую сцену.

"Для меня красная линия - это граница здравого смысла, которую переходить нельзя", - говорит он. - "Я надеюсь, что эта встреча пройдет продуктивно для нас, а не для Путина. Но я помню его (Зеленского. - Gazeta.ua) встреча с Трампом и понимаю, что нашему президенту будет робко что-то требовать".

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19:00 - захват территории

Полицейские кордоны стоят по обе входы в Офис президента. Нацгвардийци образовали коридор со стороны улицы Лютеранской.

Двор под зданием распределили следующим образом - слева, со стороны улицы Институтской стояла палатка "Национального корпуса". Рядом кинотеатр и пункт обогрева. Туда идут, чтобы записаться в караул на ночь.

Автор: София Староконь На выходе в сторону Лютеранской представители Нацгвардии стали коридору. Всех, кто заходил - осматривали

Справа, с улицы Лютеранской, поставили фудкорт, где можно выпить кофе или чая.

Перед выходом на Лютеранскую стоит высокий человек в униформе, - ветеран войны Ярослав Лысенко. Мужчина воевал в Дебальцево, которую Россия начала на Донбассе.

"Президент Зеленский следит за акциями протеста и реагирует на них. Он видит, что общество не даст ему делить наше государство, продавать нашу землю, - говорит Лысенко. - Мне кажется, что Украина вообще еще не видела всю мощь своих граждан, а эта власть уже показала, что не защищает наши интересы ".

Если переговоры пройдут не с отрицательным для Украины результатом не будет благодарить Зеленского, добавляет он.

Полиция не дает занести бочки и дрова. Однако две все же появились во дворе. Активисты говорят, что это и обогрев и намек к власти.

Автор: София Староконь У бочки люди вспоминают прошлое и размышляют о будущем

"Зеленский психически в разы слабее человек, чем Путин. Он, как опытный политик, может нашего президента развести. Тогда будет ужасный сценарий, который возможен", - говорит ветеран российско-украинской войны Ярослав Лютый из батальона имени генерала Кульчицкого.

Напротив бочки стоит экс-политзаключенный крымский татарин Исмаил Рамазанов.

"Для меня, красная линия, сама встреча с Путиным. Ему надо или вмазать, хоть в морду плюнуть. Хотя Зеленский слабый человек и я не удивлюсь, что он ему руку пожмет", - говорит крымский татарин.

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20:00 - лагерная жизнь

Посреди улицы монтируют сцену. Мимо нее проходит киевлянка Любовь Николаевна в компании двух мужчин. Женщина участница Революции Достоинства.

"Красные линии - это наша независимость, армия, язык и вера. То есть все, что было создано за 5 лет", - говорит женщина.

Признается, что ждет следующий день с тревогой.

"Очень жаль, что за это время нашлись люди, которые пытаются нас покрасить. Жаль, что снова на свободе все эти Лукаши и Портновы, которые были причиной предыдущего Майдана", - добавляет она.

Автор: София Староконь После недолгих распрей полиция все же позволила принести палатки

В это время на сцене выступают разные политики и общественные активисты.

"Я вообще против политики, которую проводит нынешний президент Украины. Лично мои красные линии - продажа земли и сдача нашей территории", - говорит киевлянка Лилия. Фамилии не называет. - Я оптимисткой и считаю, что новости будут хорошими ".

Вокруг бочки греется человек и три женщины. Их окружают фотографы. Треска огня и их разговоров не слышно через щелчок фотоаппаратов.

Автор: София Староконь У бочки люди ностальгируют о Майдане и рассуждают о предстоящих событиях

"Хах, это с бочками всегда так - первую фоткают, а у второй греются", - объясняет своим спиврозмовицям.

Воздух наполняется дымом.

"Ой, как запахло Майданом", - говорит кто-то сзади.

Второй час протеста

На часах 21:00, фоторгафы оставили бочку и протестующих в покое. пошли искать новые кадры. Мужчина и женщины тоже оставляют костры и идут к сцене. "Стражи" бочки меняются.

"Ничего, в этом году сожжем Зеленского, а в следующем * уйла (президента РФ Владимира Путина. - Gazeta.ua)", - говорит человек в темном пуховике. Опускает руки ближе к огню.

Температура воздуха падает, поднимается слабый и холодный ветер.

"Принесла бутерброды для людей. В прошлый раз поехала сюда, а домой в Крым уже вернуться не смогла", - говорит волонтер Оксана Лебедь.

Автор: София Староконь Ближе к 22:00 со сцены зазвучали песни украинских рок-групп

Ближе к десяти некоторые люди начали расходиться, потому что им завтра на работу. Те, что остаются общаются между собой.

Посреди двора стоит группа крымчан, они активно обсуждают механизмы работы государственной экономики и удешевление доллара.

"Ой, как же хорошо, что у меня доллара нет", - смеется один из активистов.

"Это плохо, потому вспомни как его спустила в свое время Юлька, а он потом как подскочил и все были бедные", - говорит его собеседник.

"В целом экономика работает по принципу инерции. По 2014-й ее запустили и она начала катиться. Вы посмотрите как сразу "нищие" все "обнищали"- колбасы купить супермаркете нельзя было", - говорит человек в черном пальто.

Напротив входа в ОП группа студентов собирает 3 палатки.

"Будем стоять в зависимости от того, что завтра произойдет. Но мы верим, что Украина победит. Если нет, то победу будет делать активное меньшинство", - говорят студенты.

Для тех, кто остался раздается концерт украинских рок-групп.

Фото: София Староконь

Утро 9 декабря

Ночь на Банковой проходит спокойно. До конца остается около ста человек.

"Палаточный городок функционирует. Хорошие люди, хорошее настроение. Надеемся, в Париже Президент чувствует наше плечо, - пишет у себя на Facebook координатор Движения Сопротивления Михаил Басараб. - 19.00 начинается вече Стражи на Банковой. Дождемся брифинге "нормандской четверки". Ну а дальше посмотрим.

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате. Последняя совместная встреча состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина. После этого общение лидеров "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.