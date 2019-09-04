Цены на аренду жилья растут ежедневно

В столице выросли цены на аренду жилья. ФОТО: РАДИАН

В столице выросли цены на аренду жилья. Повышение связывают с началом бизнес-сезона.

"В среднем стоимость аренды увеличилась на 10-20%. При этом, риелторы отмечают, что по новой тенденции подорожания - жилые помещения в новых домах Лукьяновки, Шулявской и КПИ по цене приближаются к аналогичным по площади квартирам в районах центра столицы", - рассказали специалисты недвижимости журналистам ТСН.

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Самая дорогая аренда жилья сохраняется в Харькове и Одессе. Дешевле всего можно снять квартиру в Полтаве и Запорожье.

Сейчас цены на аренду достигают годового пика. Стоимость жилья может вырасти на тысячу за полдня.

В Киевской области арендовать трехкомнатную квартиру стоит 16 тыс. грн. За эти же деньги можно снять частный дом.