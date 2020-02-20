"Борьба продолжается" - на Майдане проходит акция ветеранов войны

Фото: Gazeta.ua

На Майдане Независимости в Киеве началась акция "Майдан.Боротьба продолжается"

Ее организовал союз ветеранов войны с Россией. Этой акцией хотят почтить память павших на Майдане, сообщает Gazeta.ua.

Акцию начали с минуты молчания и гимна Украины. На митинг пришло около 400 человек.

"Наша судьба в наших руках. Наша свобода в наших руках. Главное не сдаваться и продолжать борьбу", - заявила волонтер Юлия Паевская "Тайра".

"Это подвиг людей, которые вышли и боролись до конца. Они умирали, отдавали свою жизнь и говорили, что им это не безразлично. Они хотят новую страну, новую власть, дышать новым воздухом. Все выходили по зову сердца. И как сказал один мой собрат, очень жаль, что сейчас говорят, что это был вооруженный переворот. Что настоящие герои - это "Беркут", который стрелял в собственный народ. Что все было по другому и давайте бросим в тюрьму тех, кто выходил по зову собственного сердца", - сказал волонтер Александр Ивашков.

К портретам погибших на Майдане все время подходят люди. Они целый день кладут цветы и зажигают свечи.

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