"Борьба продолжается" - на Майдане проходит акция в память о Небесной сотне

На Майдане Независимости в Киеве началась акция "Майдан.Боротьба продолжается".
Ее организовал союз ветеранов войны с Россией. Этой акцией хотят почтить память павших на Майдане, сообщает Gazeta.ua.
Акцию начали с минуты молчания и гимна Украины. На митинг пришло около 400 человек.
"Наша судьба в наших руках. Наша свобода в наших руках. Главное не сдаваться и продолжать борьбу", - заявила волонтер Юлия Паевская "Тайра".
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"Это подвиг людей, которые вышли и боролись до конца. Они умирали, отдавали свою жизнь и говорили, что им это не безразлично. Они хотят новую страну, новую власть, дышать новым воздухом. Все выходили по зову сердца. И как сказал один мой собрат, очень жаль, что сейчас говорят, что это был вооруженный переворот. Что настоящие герои - это "Беркут", который стрелял в собственный народ. Что все было по другому и давайте бросим в тюрьму тех, кто выходил по зову собственного сердца", - сказал волонтер Александр Ивашков.
Александр Шумило, который был студентом во время Революции достоинства возмутился тем, что власть обесценивает подвиг Небесной сотни и героев войны.
К портретам погибших на Майдане все время подходят люди. Они целый день кладут цветы и зажигают свечи.
Участники акции прошли колонной по аллее Небесной сотни. Спели песню "Пливе кача" и зажгли лампадки возле портретов погибших.
Люди подошли к Офису президента. Провели минуту молчания. После этого начали кричать "Ганьба с**куну" и "Банду геть".
Митингующие требуют от президента Владимира Зеленского закон о коллаборационистах. За ним нужно судить всех кто стрелял помогал стрелять и распространял пропаганду РФ. На митинге заявляют, что людям, которые жили на оккупированных территориях без украинских СМИ следует не позволять голосовать 5 лет, пока они не интегрируются в украинское общество. Требуют отставки главы Офиса президента Андрея Ермака.
Столкновений у ОП нет. Ситуацию контролирует полиция диалога.
В 10:00 20 февраля возле Мариинского парка стоит около 30 человек. В руках держат сине-желтые флаги, у некоторых есть цветы. В нескольких метрах от них группируются назначенцы муниципальной стражи. Они будут охранять Шествие достоинства, которое организовали, чтобы почтить погибших героев Небесной сотни.
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