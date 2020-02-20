"Борьба продолжается" - на Майдане проходит акция в память о Небесной сотне

Фото: Gazeta.ua

На Майдане Независимости в Киеве началась акция "Майдан.Боротьба продолжается".

Ее организовал союз ветеранов войны с Россией. Этой акцией хотят почтить память павших на Майдане, сообщает Gazeta.ua.

Акцию начали с минуты молчания и гимна Украины. На митинг пришло около 400 человек.

"Наша судьба в наших руках. Наша свобода в наших руках. Главное не сдаваться и продолжать борьбу", - заявила волонтер Юлия Паевская "Тайра".

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"Это подвиг людей, которые вышли и боролись до конца. Они умирали, отдавали свою жизнь и говорили, что им это не безразлично. Они хотят новую страну, новую власть, дышать новым воздухом. Все выходили по зову сердца. И как сказал один мой собрат, очень жаль, что сейчас говорят, что это был вооруженный переворот. Что настоящие герои - это "Беркут", который стрелял в собственный народ. Что все было по другому и давайте бросим в тюрьму тех, кто выходил по зову собственного сердца", - сказал волонтер Александр Ивашков.

Александр Шумило, который был студентом во время Революции достоинства возмутился тем, что власть обесценивает подвиг Небесной сотни и героев войны.

К портретам погибших на Майдане все время подходят люди. Они целый день кладут цветы и зажигают свечи.

Участники акции прошли колонной по аллее Небесной сотни. Спели песню "Пливе кача" и зажгли лампадки возле портретов погибших.

Люди подошли к Офису президента. Провели минуту молчания. После этого начали кричать "Ганьба с**куну" и "Банду геть".

Митингующие требуют от президента Владимира Зеленского закон о коллаборационистах. За ним нужно судить всех кто стрелял помогал стрелять и распространял пропаганду РФ. На митинге заявляют, что людям, которые жили на оккупированных территориях без украинских СМИ следует не позволять голосовать 5 лет, пока они не интегрируются в украинское общество. Требуют отставки главы Офиса президента Андрея Ермака.

Столкновений у ОП нет. Ситуацию контролирует полиция диалога.

В 10:00 20 февраля возле Мариинского парка стоит около 30 человек. В руках держат сине-желтые флаги, у некоторых есть цветы. В нескольких метрах от них группируются назначенцы муниципальной стражи. Они будут охранять Шествие достоинства, которое организовали, чтобы почтить погибших героев Небесной сотни.