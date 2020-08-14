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пятница, 14 августа 2020 17:08

Бобул отреагировал на критику своего безграмотного поста

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Бобул отреагировал на критику своего безграмотного поста
Артист признался, что никогда полноценно не изучал украинского языка. Фото: с официальной страницы в Facebook артиста

Народный артист Украины Иво Бобул прокомментировал свое обращение с кучей грамматических ошибок, которое обнародовал 13 августа.

Артист признался, что никогда не изучал украинского языка, поэтому в обращении было столько ошибок. По словам певца, разговорным украинским он владеет, а письменным - нет.

"Я не учил украинского языка, поэтому у меня и были ошибки. Я получал образование в румынской школе, где был румынский язык, русская литература, а из иностранных языков - французский. Украинский выучил, когда играл с ребятами в футбол, ведь в нашем селе был один из самых больших украинских интернатов. Разговаривать умею, а писать мне очень тяжело", - отметил Бобул для "КП в Украине".

Негатив в свой адрес артист объяснил неумением людей уважать другое мнение.

"Это обидно. Я ничего плохого не сделал, просто высказал свое мнение касательно того, кто мог бы быть мэром Киева. И все, началось… Все такие умные, грамотные, а когда нужно что-то сделать – языки в задницу засунут и молчат. Я законопослушный гражданин своей страны и народный артист Украины, работающий на сцене не один год, воспевающий свой край, людей Украины и само государство в своих песнях. Я имею право высказать свое мнение как гражданин", - добавил Бобул.

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Народный артист Украины Иво Бобул написал обращение с кучей грамматических ошибок. В тексте так много грамматических ошибок, что пользователи сети в шутку предположили, что его писал малолетний внук певца.

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14
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