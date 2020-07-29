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среда, 29 июля 2020 16:02

Бизнес Киева сможет кредитоваться под рекордно малый процент

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Бизнес Киева сможет кредитоваться под рекордно малый процент
Мэр Киева сообщил о новых условиях кредитования для бизнеса Киева. Фото: Укринформ

До 31 декабря 2020 года бизнесмены Киева смогут кредитоваться под 0,1%. Киевсовет будет компенсировать 99% от суммы процентов по кредитным договорам.

Соответствующее решение приняли 28 июля, - сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"Это касается договоров, заключенных с банками-партнерами или уполномоченными банками", - добавил Кличко.



Таким образом, город сможет поддержать местный бизнес и помочь ему преодолеть последствия долгого и убыточного простоя, вызванного пандемией.

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Ранее соучредитель и идеолог столичных кафе Blur coffee, Whitebeard Blackbird и азиатского бистро Whai Thai Евгений Белоус рассказал, почему часть ресторанов не пережила карантина, как изменились средний чек, количество клиентов и зарплаты персонала.

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