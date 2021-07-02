Без кондукторов: общественный транспорт заработал по-новому

 
Ексклюзивы
1/5
Погода кардинально испортится - синоптики дали плохой прогноз на неделю
Погода кардинально испортится - синоптики дали плохой прогноз на неделю
Просмотров: 252
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
"Как напьются - прячься, кто может. Становятся невменяемые" - как живет село на грани экологической катастрофы
Просмотров: 2916
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Жара, дожди и ураганы: июль удивит перепадами погоды
Просмотров: 657
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Июль поразит украинцев изменениями - каких нововведений ждать
Просмотров: 1818
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Зерна правды: Юлия Федив призвала поддержать Музей Голодомора
Просмотров: 144
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
"Карательный инструмент": приведут ли санкции СНБО к узурпации власти Зеленским
Просмотров: 135
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Медведь разодрал подростка, а девушку задушила машинка - составили рейтинг самых ужасных смертей украинцев
Просмотров: 1242
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
"Давление Запада": почему Рада возобновила тюрьму за ложь в декларациях
Просмотров: 117
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
Киркорову и Басте позволил выступать в Украине Зеленский - эксперт
1 Просмотров: 360
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
4 Просмотров: 1791
Фото
Все фото
4
3
7
10
7
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
Полицейские устроили облавы на собачников
Полицейские устроили облавы на собачников
Фура врезалась в мост и перевернулась. Кабину оторвало
Фура врезалась в мост и перевернулась. Кабину оторвало
В &quot;Борисполе&quot; сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
В "Борисполе" сел борт с ранеными украинскими воинами: фото эвакуации
Киевляне нашли огромную змею в такси
Киевляне нашли огромную змею в такси
Видео
Все видео
Мчался быстрее авто: мужчина на моноколесе ошеломил скоростью
Мчался быстрее авто: мужчина на моноколесе ошеломил скоростью
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
Небо над Киевской областью затянули редкие серебристые облака: фото
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
Вода затопила улицу Киева: видео масштабной аварии
Интервью
1/5
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Просмотров: 135
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 882
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2277
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 783
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 405
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2021
Просмотров: 324
Канадці
Уперше колядувати я впросився взимку 1976 року. Вчителька Діна Дем'янівна перед зимовими канікулами суворо попереджала нас, другокласників: ...
пятница, 02 июля 2021 10:09

Без кондукторов: общественный транспорт заработал по-новому

  Комментировать
Без кондукторов: общественный транспорт заработал по-новому
Часть кондукторов станет контроллерами и будет проверять оплату проезда в городском транспорте. Фото: УНИАН

В общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов, продающих билеты.

Часть из них переквалифицировали на контролеров, пишет "Сегодня".

"Должность кондуктора официально отменена с сегодняшнего дня (1 июля. - Gazeta.ua). Часть сотрудников, которые выполняли эту работу, перевели на смежные профессии. А именно, ими усилили штат контролеров, проверяющих оплату проезда в городском транспорте", - рассказали в Киевпастрансе.

Там добавили, что штат кондукторов насчитывал до 1 тыс. работников. Части из них пришлось уволиться, поскольку они не подходили по возрасту.

Проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и фуникулере можно оплатить с помощью электронного билета или заранее приобрести бумажные билеты. Неуплата проезда влечет за собой штраф в 160 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев распустил Коммунальную службу перевозок

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева - наземном и метро - пока составляет 8 грн. 6,5 грн, если покупать или пополнять проездной билет на максимальное количество поездок. Киевский метрополитен и Киевпасстранс на днях обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во времена пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Решение о повышении стоимости проезда примут после анализа соответствующих расчетов департамента экономики. На это уйдет минимум два-три месяца, сообщили в КГГА.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без кондукторов: общественный транспорт заработал по-новому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

Корабль с чиновниками и военными сел на мель

Эрнест Хемингуэй покончил жизнь самоубийством со второй попытки

Самое читаемое
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
Российский провокатор явился на матч Украины с триколором и советскими символами. Чем все закончилось
3
 Просмотров: 14877
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
Завтра июль: каким знакам астролог предсказывает деньги и карьерное процветание
 Просмотров: 9504
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов
Единственный в Украине: школьник написал три ВНО на 200 баллов Просмотров: 7695
&quot;Закрой рот&quot; - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией
"Закрой рот" - Шевченко поссорился с Ярмоленко во время игры со Швецией Просмотров: 5319
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
10
 Просмотров: 3969
Новости Киева
Мчался быстрее авто: мужчина на моноколесе ошеломил скоростью
Мчался быстрее авто: мужчина на моноколесе ошеломил скоростью
 Просмотров: 369
В троллейбуса на скорости рвануло колесо - видео
В троллейбуса на скорости рвануло колесо - видео Просмотров: 378
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
Неупакованное мясо перевозили в багажнике без укрытия: шокирующее видео
 Просмотров: 738
Безумное подорожание: назвали "золотую" цену на парковку в Киеве
Безумное подорожание: назвали "золотую" цену на парковку в Киеве Просмотров: 414
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
Фура перекинулась возле метро: появилось видео жуткой аварии
 Просмотров: 747
Больше всего комментируют
6
"Ребята в гробах возвращаются, а вам "какая разница?"- украинский воин обратился к тем, кто ходил на концерты Басты
5
Зеленского жестко изобразили на карикатурах с оккупантом Киркоровым
5
"Евросолидарность", "Голос" и "Батькивщина" разработали собственный законопроект для борьбы с олигархией
4
Украинцев возмутил язык футболистов сборной
2
В Зеленского прокомментировали громкое заявление Путина
Голосов: 6836
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть