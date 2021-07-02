Без кондукторов: общественный транспорт заработал по-новому

Часть кондукторов станет контроллерами и будет проверять оплату проезда в городском транспорте. Фото: УНИАН

В общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов, продающих билеты.

Часть из них переквалифицировали на контролеров, пишет "Сегодня".

"Должность кондуктора официально отменена с сегодняшнего дня (1 июля. - Gazeta.ua). Часть сотрудников, которые выполняли эту работу, перевели на смежные профессии. А именно, ими усилили штат контролеров, проверяющих оплату проезда в городском транспорте", - рассказали в Киевпастрансе.

Там добавили, что штат кондукторов насчитывал до 1 тыс. работников. Части из них пришлось уволиться, поскольку они не подходили по возрасту.

Проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и фуникулере можно оплатить с помощью электронного билета или заранее приобрести бумажные билеты. Неуплата проезда влечет за собой штраф в 160 грн.

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Стоимость проезда в общественном транспорте Киева - наземном и метро - пока составляет 8 грн. 6,5 грн, если покупать или пополнять проездной билет на максимальное количество поездок. Киевский метрополитен и Киевпасстранс на днях обратились к столичной власти с просьбой поддержать их во времена пандемии - выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Решение о повышении стоимости проезда примут после анализа соответствующих расчетов департамента экономики. На это уйдет минимум два-три месяца, сообщили в КГГА.