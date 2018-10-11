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четверг, 11 октября 2018 07:59

Автомобильные "лоси" отреагировали на замечания оружием и бранью

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Автомобильные &quot;лоси&quot; отреагировали на замечания оружием и бранью
Один из подростков стал хвастаться связями в посольстве, а затем угрожал оружием

В столице на площади Победы активисты проекта "остановилось" столкнулись с недекватной и агрессивной реакцией молодых людей. На замечание о неправомерной парковку авто ребята начали угрожать оружием и запугивать связями в посольстве Азербайджана.

Видео споры опубликовали на Youtube канале проекта.

Активисты сделали замечание водителю микроавтобуса о неправильную парковку. Так как человек отказался правильно припарковать машину, активисты наклеили на его автомобиль картинку с надписью "Осторожно лось".

В ответ на это, человек и его товарищи начали угрожать журналистам. Один из подростков стал хвастаться связями в посольстве, а затем угрожал оружием

"Я тебя могу найти, ты меня не знаешь. Я из посольства, мой дед из посольства Азербайджана. Прекрати снимать, потому что на тебя охоту по всему Киеву начнется. Я все могу", - угрожал один из подростков.

Активисты вызвали полицию. Правохранители установили личности агрессивных молодых людей.

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27 сентября, заработал закон о правилах парковки. Теперь правохранители могут забирать авто на штрафплощадку, если оно нарушает правила дорожного движения. Документ призван уничтожить стихийное парковки.

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