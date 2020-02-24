Авиакомпания отменяет два рейса из Киева

Авиакомпания отменяет рейсы из Киева в аэропорты Скавста и Нюрнберга. Фото: Униан

Ирландская авиакомпания Ryanair с апреля 2020 отменит рейсы из Киева в два города Германии и Швеции.

Отменить рейсы из украинской столицы в аэропорты Скавста и Нюрнберга по обеим направлениям решили из-за проблем с поставками самолетов Boeing 737 MAX, пишет ЦТС.

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Последняя дата, на которую еще можно купить билет на перелет по указанным направлениям - это 27 марта.

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