Авиакомпания отменяет два рейса из Киева

Ирландская авиакомпания Ryanair с апреля 2020 отменит рейсы из Киева в два города Германии и Швеции.
Отменить рейсы из украинской столицы в аэропорты Скавста и Нюрнберга по обеим направлениям решили из-за проблем с поставками самолетов Boeing 737 MAX, пишет ЦТС.
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Последняя дата, на которую еще можно купить билет на перелет по указанным направлениям - это 27 марта.
Итальянский лоукостер Ernest Airlines приостановит полеты по маршрутам Киев - Генуя, Харьков - Рим, Харьков - Милан на зимний сезон. Причиной назвали - снижение пассажиропотока в этот период.
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