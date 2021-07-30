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пятница, 30 июля 2021 11:54

Атака на "Новую почту": компания усиливает меры безопасности после взрывов

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Атака на &quot;Новую почту&quot;: компания усиливает меры безопасности после взрывов
"Новая почта" после подрывов своих поxтоматив усилит меры безопасности. Фото: "Нова пошта"

"Новая почта" прокомментировала инциденты с подрывом почтоматов в Одессе и Киеве.

Официальное заявление появилось на сайте компании.

"Для нас это событие - тревожный сигнал настроений в обществе. Вопросы безопасности важны для "Новой почты". К сожалению, преступники есть везде", - говорится в заявлении.

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В компании отметили, что они способствуют расследованию. После инцидента компания приняла ряд решений в области безопасности. Среди них - установка раписканов. Это рентгеновские устройства для проверки посылок и грузов. Они появятся во всех терминалах и депо.

Почта также начнет сотрудничать с профессиональными кинологическими службами во всех областях Украины для выявления подозрительных грузов. Внедрят процесс полной идентификации клиентов для невозможности отправки подозрительных посылок через подставных или вымышленных лиц.

Два почтоматы "Новой почты" взорвались в Киеве и Одессе с разницей в несколько часов. Произошло все утром 29 июля. Первым почтомат взорвался в столичном ТРЦ на Оболони. В одном из ящиков сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. Затем рвануло в Одессе. В результате взрывов никто не пострадал.

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Дата
30
июля

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