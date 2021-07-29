В торговом центре Киева прогремел взрыв

Утром 29 июля в одном из торговых центров на столичной Оболони взорвался поштомат.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Нацполиция

"На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа. Предварительно установили, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские обеспечивают охрану места происшествия и проводят следственные действия. После завершения проверки событию дадут правовую квалификацию.

В результате инцидента никто не пострадал.

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В Киеве, на Андреевском спуске, 19, прогремел взрыв в ресторане "Канапа". Инцидент произошел в сентябре прошлого года. По предварительной информации, произошел взрыв газового оборудования. Есть пострадавшие.