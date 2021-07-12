"Новая почта" испортила дорогостоящую посылку

Фото: Давид Хусаинов

На "Новой почте" уничтожили посылку украинца стоимостью $2,8 тыс. Он заказывал курьерскую доставку клиенту на более 300 моделей самолетов.

Мужчина упаковал самолеты максимально надежно, сообщил украинец Давид Хусайнов в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штраф недопустим - Минэкономики отреагировало на ситуацию с "Новой почтой"

"Самолеты особо никогда не разбивались, только в редких случаях, но это можно было исправить. Когда заказывал вывоз посылки с адреса, четко обозначил, что это хрупкий груз, нужно наклеить стикеры с рюмкой. То же самое дважды проговорили курьеру. Тот ответил, что все будет сделано в лучшем виде".

Когда посылка пришла клиенту, оказалось, что ни на одной из 62 коробок нет стикеров "хрупкое". В результате все самолеты разбились.

"Даже некоторые коробки были продырявленные, куски бортиков вырваны с мясом! Курьер, доставивший самолеты на адрес клиента, сам сказал, что впервые сталкивается с подобным. Клиент от посылки отказался. Я писал претензии и требовал компенсации. Консультанты сами себе противоречат, ничего не знают ни о процедуре написания претензий, ни о заказе возвращения. Едва смог получить компетентную информацию с третьей попытки! Это ужас! После такого вообще нет желания связываться с "НП", - добавил клиент.

Госпродпотребслужба оштрафовала "Новую почту" на 325,85 млн грн за препятствование проверке. Компания подала в суд. "Новая почта" расценивает это действие как превышение полномочий. Штраф оспаривает в Харьковском админсуде.