19-летний аферист обманывал людей в Instagram

В Киеве задержали 19-летнего афериста, который через Instagram обманул 29 граждан более чем 70 тыс. грн - в период 2020-2021 годов

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Фото: Киевская городская прокуратура

"Злоумышленник размещал в социальной сети объявление о продаже одежды и обуви известных брендов. Получив от пострадавших оплату за товар, аферист никаких действий по его отправления не совершал, а полученные средства перечислял на банковские карты знакомых лиц и снимал через банкоматы на территории Киева", - говорится в сообщении.

По месту жительства мошенника провели обыск. Изъяли мобильные телефоны, sim-карты нескольких мобильных операторов, компьютерную технику, банковские карточки и пневматическое оружие.

За совершенное ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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