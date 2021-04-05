18-летняя киевлянка торговала спецпропусками на транспорт

В Киеве разоблачили 18-летнюю мошенницу, которая пыталась сбыть поддельные спецбилеты для проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Автор: Киевская городская прокуратура Сбывать подделку киевлянка планировала через Facebook

"Девушка разместила в Facebook информацию о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева", - говорится в сообщении.

За спецпропуск киевлянка просила 200 грн. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении. Следственные действия продолжаются.

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2 апреля в интернете уже начали торговать спецпропусками на транспорт. К продаже якобы были привлечены работники КП "Киевтеплоэнерго". Коммунальщики эту информацию опровергли. Полиция выясняет все детали. Напомним, в общественный транспорт столицы - наземный и метро - будут допускать по спецпропускам. Их выдает департамент транспортной инфраструктуры КГГА сотрудникам критической инфраструктуры. Пропуск действует при наличии служебного удостоверения. Спецпропуска - не проездной билет. За проезд платить нужно.