13 лет "строили" ледостадион: землю в Пуще-Водице стоимостью 106 млн грн вернули городу

Киеву вернули землю в Пуще-Водице стоимостью 106 млн грн. Фото: Киевская городская прокуратура

Земельные участки на ул. Городской в ​​Оболонском районе Киева площадью 28,5 га вернули столичной общине.

Киевская городская прокуратура через суд добилась расторжения договора аренды участков стоимостью 106 млн грн, сообщила пресс-служба ведомства.

"Основанием для иска стало нарушение со стороны арендатора требований земельного законодательства и условий договора аренды. Получив в 2007 году указанную землю в долгосрочную аренду под строительство спортивно-оздоровительного комплекса с ледовым стадионом, община не начала на ней строительство, а с 2013-го систематически не платит арендную плату", - говорится в сообщении.

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Сумма задолженности за пользование землей по состоянию на 2020 год составила почти 1,5 млн грн.

"Суд согласился с доводами прокурора о наличии оснований для расторжения договора аренды и обязал общину вернуть земельный участок территориальной общине города", - добавили в сообщении.

Земельный участок на Трухановом острове стоимостью 25 млн грн, захваченный охраной кума президента России Виктора Медведчука, вернули территориальной общине.