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среда, 21 июля 2021 18:30

Выбрать и заказать искусственные цветы для декорирования онлайн

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Выбрать и заказать искусственные цветы для декорирования онлайн
Искусственные цветы для интерьера не портятся от резких температурных перепадов. Фото: kvitu.in.ua

Уход за домашними растениями — трудоемкий процесс, которому не все могут уделять много времени. Поэтому и по другим причинам владельцы домов, коттеджей, квартир, пентхаусов все чаще выбирают декор из искусственных цветов. Он органично вписывается в любое интерьерное пространство, правильно расставляет акценты, красочно выглядит, подчеркивает атмосферу уюта и комфорта. Обязательно подберите искусственные цветы от kvitu.in.ua, чтобы украсить комнаты с индивидуальным эстетическим вкусом. Пионы, георгины, розы, маки и ромашки ничуть не отличаются от живых. Искусственные живописные букеты выглядят такими же выразительными, но не нуждаются в сложном уходе. И это не единственное преимущество подобного декора.

Как декорировать помещение искусственными соцветиями

Одиночные цветы и яркие композиции выглядят весьма нетривиально — нарядно и живописно, если правильно подобрать оттенки. Ваза — отличная емкость, которая подходит для расположения искусственных цветов в доме. Подбираются последние с учетом их размеров. Если ваза крупная, то и букет должен выглядеть относительно пышным. В небольших емкостях органично смотрятся мини-композиции. В ванной комнате и в прихожей, на балконе или лоджии — композиции из искусственных цветов в интерьере отлично вписываются в дизайнерское оформление этих помещений. Если для живых растений нужно соблюдать определенные показатели температуры и влажности, то для "копий" в этом нет необходимости.

Сейчас в тренде довольно низкие, но массивные букеты. Такие искусственные цветы выглядят как живые — вписываются в разные интерьеры. Для кухни и гостиной можно найти оттенки поярче, а для гостиной — выбрать пастельные. Есть мнение о том, что в горшках можно размещать только живые композиции, но это далеко от истины. Интерьерные цветы в таких емкостях выглядят не менее интересно, стильно, привлекательно. Для их изготовления используют пластик, экологически безопасные полимеры, силикон и полиуретан, текстильные и другие материалы. Главная задача — создание букетов, максимально похожих на натуральные.

Преимущества искусственных цветочных композиций для декорирования

Новые технологии изготовления, используемые в искусственной флористике, позволяют рассчитывать на высокое качество и долговечность, эстетичность и разнообразие композиций. Применение цветочного декора актуально для ресторанов, деловых центров, частных домов и квартир. Существует множество вариантов украшения помещений.

Сейчас в тренде вертикальное "озеленение", создание так называемых фитостен. И для этих целей выбирают исключительно цветочные композиции из искусственных цветов. К их преимуществам относятся:
- отсутствие аллергических реакций — можно спокойно украшать комнаты яркими цветами и не задумываться о неприятных ощущениях, раздражениях и высыпаниях на коже;
- простота ухода — с искусственных растений нужно периодически смахивать пыль. Ни в поливе, ни в других манипуляциях они не нуждаются;
- долговечность — можно на протяжении длительного срока наслаждаться дизайнерским оформлением комнат;
- отсутствие ароматов — не всем нравится запах цветов, особенно некоторых сортов растений;
- дополнительная шумоизоляция;
- изготовление из экологически безопасных материалов.

Искусственные цветы для интерьера не портятся от резких температурных перепадов, высокой влажности, сохраняют привлекательность на протяжении долгих лет. Можно экспериментировать с цветовыми оттенками, формами, разновидностями. Широкое разнообразие композиций — дополнительный бонус для тех, кого привлекает красота декоративной флористики. С ее помощью можно оформить интерьер в любом стиле — от минимализма и европейского до направления модерн. В цветах есть особенный колорит, который помогает персонализировать ваш интерьер. Желательно выбирать качественные искусственные изделия, которые соответствуют требованиям и нормативам, чтобы у них не было неприятного синтетического запаха. Цветы и декор — довольно успешный тандем, особенно если правильно подобрать элементы флористики. Огромная роль в декоративном озеленении помещений принадлежит пионам, розам и другим изделиям на цветочную тему. Вы можете выбрать подходящие варианты и заказать с доставкой.

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