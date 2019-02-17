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вторник, 05 марта 2019 00:38

Воздушная легкость: назвали 5 особенностей шведского интерьера
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Фото: archidea.com.ua

Лаконичность, изысканность, просторность и много света. Это является признаками шведского стиля в дизайне. К светлых цветов принято здесь добавлять несколько ярких штрихов. При этом интерьер не должно обременен деталями.

Об этом пишет archidea.

Этот дизайн идеально подходит для малых квартир, визуально увеличивая площадь. Все это реально сделать простой мебелью.

В шведских квартирах много дерева. Светлые оттенки древесины и уютные акценты на шторах или декоративных подушках придают дизайну ощущение тепла.

Это идеальный дизайн интерьера спальни, чтобы отдохнуть, расслабиться, снять стресс. Все просто и незатейливо. Но в то же время легко и красиво.

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Даже необычные современные люстры в модерновой стилистике не мешают камерности комнат. Скорее, усиливают спокойную гамму интерьеров. Диваны простых форм под льняными чехлами в гостиной несколько контрастируют с "обнаженными" креслами и дизайнерскими столиками в современном стиле.

В обустройстве кухне нет настенных шкафов. их заменили полками на стенах.

В ванной преобладает стильная металлическая фурнитура и роскошная сантехника. Дополнением является прямоугольные зеркала и современный шкаф.

Изумрудно-зеленый относится к числу темных, глубоких оттенков. Должен одновременно эффектный и изысканный вид. Идеально сочетается с нейтральными цветами, оттенками металла, темного дерева и драгоценных камней. Выигрышно смотрится в сочетании с бархатной текстурой и глянцевыми поверхностями.

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