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вторник, 08 октября 2019 23:28

Уют в стужу: показали идеи для оформления балконов
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Атмосфера на балконе может быть уютной даже в холодную погоду.
Фото: digsdigs.com
Атмосфера на балконе может быть уютной даже в холодную погоду.
Атмосфера на балконе может быть уютной даже в холодную погоду.
Атмосфера на балконе может быть уютной даже в холодную погоду.
Атмосфера на балконе может быть уютной даже в холодную погоду.

Даже в холодное время года важно бывать на свежем воздухе. Для этого не обязательно идти на полноценную прогулку по парку — можно провести немного времени на балконе. Чтобы создать там уют и комфорт, достаточно поставить немного мебели, добавить в оформление побольше текстиля и позаботиться об освещении.

На маленький балкон из мебели можно поставить один-два стула и журнальный столик. Если площадь позволяет — кресло или раскладной диван. На них желательно набросать как можно больше декоративных подушек, пледов и одеял, пол — застелить ковриками. Предпочтение отдать при этом стоит вязаным вещам, изделиям из фланели и искусственного меха, пишет DigsDigs.

Для освещения балкона идеально подойдут свечные фонари и уличные гирлянды. Если есть место, можно установить и электрический камин.

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Оформить балкон можно в скандинавском стиле. Благодаря своей лаконичности, изысканности и практичности он обрел особую популярность и является нынче одним из самых модных. Характерные признаки этого стиля — простота форм, экономный декор и много света.

digsdigs.com
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Дата
08
октября

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