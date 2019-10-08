Уют в стужу: показали идеи для оформления балконов

Фото: digsdigs.com

Даже в холодное время года важно бывать на свежем воздухе. Для этого не обязательно идти на полноценную прогулку по парку — можно провести немного времени на балконе. Чтобы создать там уют и комфорт, достаточно поставить немного мебели, добавить в оформление побольше текстиля и позаботиться об освещении.

На маленький балкон из мебели можно поставить один-два стула и журнальный столик. Если площадь позволяет — кресло или раскладной диван. На них желательно набросать как можно больше декоративных подушек, пледов и одеял, пол — застелить ковриками. Предпочтение отдать при этом стоит вязаным вещам, изделиям из фланели и искусственного меха, пишет DigsDigs.

Для освещения балкона идеально подойдут свечные фонари и уличные гирлянды. Если есть место, можно установить и электрический камин.

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Оформить балкон можно в скандинавском стиле. Благодаря своей лаконичности, изысканности и практичности он обрел особую популярность и является нынче одним из самых модных. Характерные признаки этого стиля — простота форм, экономный декор и много света.