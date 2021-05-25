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среда, 26 мая 2021 02:28

Удобство за копейки: показали уникальный дом из контейнеров с террасой
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Дешевое жилье: уникальный дом из контейнеров с террасой
Фото: contemporist.com
Дешевое жилье: уникальный дом из контейнеров с террасой
Дешевое жилье: уникальный дом из контейнеров с террасой
Дешевое жилье: уникальный дом из контейнеров с террасой
Дешевое жилье: уникальный дом из контейнеров с террасой

В Северной Каролине представили уникальный дом из транспортного контейнера. Он имеет много места для отдыха на улице.

Об этом пишет сайт Сontemporist

Дом имеет просторный внутренний дворик и специально спроектированных террасу на крыше. С палубы открывается невероятный пейзаж на соседний пруд и ручей.

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Большая палуба на крыше имеет площадь 35 квадратных метров, сюда можно подняться по черным металлическим лестницам. Под террасой разместили внутренний дворик с гидромассажной ванной и зоной отдыха с местом для открытого огня.

Внутри дома скромный интерьер с классическим расположением. Небольшая гостиная окружена произведениями искусства. Также здесь есть кровать-чердак, к которому можно выйти через черные стальные лестницы.

Небольшой деревянный стол отделяет гостиную от кухни, на которой выставлены сине-голубые шкафы и столешницы из дерева.

Мировой карантин из-за коронавирус не помешал архитекторам закончить удивительные дома, а дизайнерам их обставить. Одним из таких является жилье из Коста-Рики, фотографии которого собраны в фотогалерее. После их просмотра остается только завидовать его владельцам. Оно просторное, светлое и сповнее молчаливого радости.

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