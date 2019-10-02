Удивительные полы, поражающие реалистичностью изображения

Фото: elitereaders.com

Впервые технологию 3D-полов применили для оформления офисов, торговых центров и гостиниц. Нынче популярность ее растет — появляется все больше желающих иметь такое напольное покрытие и в своем доме.

Обустраивают 3D-полы чаще всего в ванных. Однако есть немало любителей оригинального дизайна, предпочитающих именно такой тип покрытия и для других комнат — преимущественно для гостиных и кухонь. Выбор изображений для 3D-пола очень широк. Наибольшей же популярностью пользуются темы океана, пишет elitereaders.

Картинка на 3D-полах выглядит настолько реалистично, что кажется, будто изображенное на ней действительно живое. Поэтому сначала придется привыкнуть к новому покрытию, ведь на первых порах оно может даже слегка сбивать с толку.

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Чтобы жилье роскошно выглядело, не обязательно вкладывать в ремонт непомерную сумму. Секрет удачного интерьера в гармоничном сочетании различных текстур, форм и цветов. Важно также не загромождать пространство лишними вещами. Придерживаясь только этих основных принципов, уже можно осуществить дома поразительные преобразования.