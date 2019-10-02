 
Ексклюзивы
1/5
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
Просмотров: 99
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3348
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2970
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 954
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7236
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9738
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2943
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3339
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3771
Фото
Все фото
21
16
21
22
6
Удивительные полы, поражающие реалистичностью изображения
Удивительные полы, поражающие реалистичностью изображения
Подальше от людей и суеты: показали самые уединенные дома мира
Подальше от людей и суеты: показали самые уединенные дома мира
Оригинальная элегантность: показали роскошные ванные комнаты в черном цвете
Оригинальная элегантность: показали роскошные ванные комнаты в черном цвете
Невероятные кровати, которые вызывают желание вернуться в детство
Невероятные кровати, которые вызывают желание вернуться в детство
По впечатляющей цене продают дом, где зародилась история Питера Пена
По впечатляющей цене продают дом, где зародилась история Питера Пена
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 810
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 873
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 675
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6138
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1584
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 15:21

Удивительные полы, поражающие реалистичностью изображения
21

  Комментировать

Оптическая иллюзия заставляет поверить, что изображенное на полу является реальным.
Фото: elitereaders.com
Оптическая иллюзия заставляет поверить, что изображенное на полу является реальным.
Оптическая иллюзия заставляет поверить, что изображенное на полу является реальным.
Оптическая иллюзия заставляет поверить, что изображенное на полу является реальным.
Оптическая иллюзия заставляет поверить, что изображенное на полу является реальным.

Впервые технологию 3D-полов применили для оформления офисов, торговых центров и гостиниц. Нынче популярность ее растет — появляется все больше желающих иметь такое напольное покрытие и в своем доме.

Обустраивают 3D-полы чаще всего в ванных. Однако есть немало любителей оригинального дизайна, предпочитающих именно такой тип покрытия и для других комнат — преимущественно для гостиных и кухонь. Выбор изображений для 3D-пола очень широк. Наибольшей же популярностью пользуются темы океана, пишет elitereaders.

Картинка на 3D-полах выглядит настолько реалистично, что кажется, будто изображенное на ней действительно живое. Поэтому сначала придется привыкнуть к новому покрытию, ведь на первых порах оно может даже слегка сбивать с толку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Держат в напряжении: показали наиболее нелепые интерьеры уборных

Чтобы жилье роскошно выглядело, не обязательно вкладывать в ремонт непомерную сумму. Секрет удачного интерьера в гармоничном сочетании различных текстур, форм и цветов. Важно также не загромождать пространство лишними вещами. Придерживаясь только этих основных принципов, уже можно осуществить дома поразительные преобразования.

elitereaders.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Удивительные полы, поражающие реалистичностью изображения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
октября

Студенты установили на Майдане палатки

Убили директора школы, который пошел против власти

Почему сериалы называют "мыльными операми"

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 77034
Выбрали Miss BumBum 2019: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали Miss BumBum 2019: "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 50247
&quot;Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь&quot;
"Я клюнул на красоту. Пока были деньги, была любовь" Просмотров: 21519
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту
Каменских откровенно рассказала о сексе в аэропорту Просмотров: 20988
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 15661
Дом
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире
О каких психологических проблемах говорит постоянный беспорядок в квартире Просмотров: 15670
Межкомнатные двери в интерьере, как подобрать лучший вариант?
Межкомнатные двери в интерьере, как подобрать лучший вариант? Просмотров: 90
Подальше от людей и суеты: показали самые уединенные дома мира
Подальше от людей и суеты: показали самые уединенные дома мира
16
 Просмотров: 3825
Топ-3 неисправностей газового котла, и как с ними справиться
Топ-3 неисправностей газового котла, и как с ними справиться Просмотров: 27
Оригинальная элегантность: показали роскошные ванные комнаты в черном цвете
Оригинальная элегантность: показали роскошные ванные комнаты в черном цвете
21
 Просмотров: 684
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
5
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
4
"Слуга народа" сменит главу партии
3
Винник не захотел называть Россию агрессором
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
Голосов: 0
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua