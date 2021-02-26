Темный потолок в квартире: все за и против

С относительно недавних пор в дизайне интерьеров рядом с классическим белым цветом потолка стали появляться и более оригинальные варианты оформления потолка в различных цветах и ​​оттенках. Особенно экстравагантно в домашнем интерьере смотрятся темные и черные потолка.

В некоторых стилях интерьера такое дизайнерское решение может выглядеть вполне гармонично и уместно, особенно при выборе монохромной гаммы. Такие стили, как, например, поп-арт, ар-деко, авангард или минимализм допускают наличие черного потолка или потолка темных, близких к черному цвету оттенков. Кроме этого, не так уж редко можно увидеть многоуровневые натяжные потолки, где уровни выполнены в контрастных цветах - как правило, центральная, более высокая часть поверхности потолка - темная, а часть, обрамляющая ее по периметру помещения, - света.

Конечно, среди большинства владельцев квартир бытует мнение, что черный потолок, как и черный или темный цвет больших поверхностей и объемных предметов интерьера в целом, способствует созданию депрессивного настроения и снижению енерготонусу. Однако случаются и более смелые владельцы, выбирают стиль и цветовую гамму для своего домашнего интерьера несмотря на распространенные стереотипы и вопреки шаблонам.

Выбирая цветовое решение для своей квартиры или собственного дома, важно понимать, что чем более необычными и нестандартными будут оттенки помещений и основных поверхностей, тем выше риск, что такой интерьер быстро надоест.

Как и яркие цвета фруктовой палитры, черный цвет и очень темные оттенки фиолетового, бордового, шоколадного, зеленого и синего цветов, способны обратить на себя внимание гостей, удивить оригинальной картинкой помещения, но для постоянного проживания подходит далеко не каждый результат полета дизайнерской мысли.

Поэтому прежде, чем сделать выбор в пользу экстравагантности и эпатажа в домашнем интерьере, следует тщательно продумать все детали, использовать 3D-визуализацию, посетить вживую помещение с темными и черными потолками, чтобы четко и осознанно принимать решения.

Черные глянцевые натяжные потолки в жилых помещениях, да еще и так называемое "звездное небо", уже не актуальны, мода на них уже прошла

Основная особенность потолка в помещении любого назначения состоит в том, что потолок функционально не используется: по ней не ходят, гвозди не забивают, картины не вешают, но при этом она несет очень важную смысловую нагрузку, создавая эмоциональный фон и настроение.

При составлении колористической карты интерьера надо обязательно учитывать и цвет потолка. Важна также и ее фактура. Это могут быть и балки, и лепнина и роспись, декоративная штукатурка.

В современной квартире потолок может быть любой: и белой, и цветной, и черной, но ее цвет должен участвовать в созвучии цветов интерьера. "Перекосы" плохие в любом случае: как в "комнате с белым потолком, с правом на надежду", так и в полностью темном помещении. В таком ощущается нехватка энергии.

Важно также помнить, что с черным цветом следует быть осторожным: например, черные глянцевые натяжные потолки в жилых помещениях, да еще и так называемое "звездное небо", уже не актуальны, мода на них уже прошла.

Если же говорить об актуальных тенденциях, то стоит отметить, что интересно выглядит, например, потолок, смонтирована с использованием балок, - причем, такое дизайнерское решение уместно не только в традиционно принятых кухнях-столовых, но и в спальнях. Вход в помещение с кроватью обычно располагается сбоку, а балки расположены вдоль основной оси. Поэтому при входе в помещение спальни сначала видно балки в ракурсе - то есть их боковые стороны, - и таким образом создается впечатление, что потолок того цвета, в который окрашены балки. Когда же человек оказывается внутри, то ее визуальному восприятию открывается второй цвет потолка. Таким образом, помещение раскрывается постепенно, рассказывая историю, выдуманную дизайнером.

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Важно, чтобы в домашнем интерьере все было гармонично - в этом залог хорошего настроения, которое способно создать помещение, где мы находимся.

Обязательное условие для помещения с темным потолком - хорошее освещение. Помните, что много точек искусственного света - необходимость.

Еще один отличный вариант - светлые стены + пол и темная потолок как главный акцент. Также темный цвет можно использовать дополнительно на одной из стен.