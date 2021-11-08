Строительство домов под ключ

Для многих людей строительство дома является важнейшей инвестицией в жизнь. Это требует подготовки ряда формальностей, надлежащей организации и координации всего процесса.

Строительство дома начинается с плана

Строительство дома под ключ – что это такое?

Строительство дома под ключ – понятие, не имеющее юридического определения, но являющееся популярным термином, означающим завершающий этап строительства дома. Строительство дома под ключ, как правило, представляет собой комплексную услугу, которую предлагают строительные компании. В сферу постройки дома под ключ также входит обустройство пространства вокруг дома, в том числе обустройство брусчатки.

Строительство дома поэтапно

Строительство дома начинается с плана. Чем более тщательно мы все проанализируем, а потом организуем, тем эффективнее и плавнее будет проходить наше строительство.

Купить земельный участок. Перед покупкой участка следует проверить, принят ли местный план застройки территории, где находится наш "целевой" участок. Узнайте, для чего предназначен участок и сможете ли вы построить дом, о котором мечтаете. Условия также могут включать в себя детальные нормативные документы, которые определяют, среди прочего, такие параметры, как высота здания, этажность, тип крыши и даже цвет фасада.

Формальности после покупки участка. После приобретения земельного участка вы должны выполнить формальности, позволяющие получить разрешение на строительство.

Зная условия участка, можно приступать к поиску соответствующего проекта, соответствующего параметрам земли и вашим ожиданиям. Некоторые решают сотрудничать с архитектором, который подготовит индивидуальный проект дома. Основным преимуществом готового проекта является значительно более низкая цена, а также возможность воспользоваться опытом уже купивших его людей.

Сколько времени может потребоваться на строительство дома под ключ?

Продолжительность строительства и темпы строительных работ зависят от многих факторов. Здесь необходимо упомянуть такие условия, как: сложность формы застройки, расположение участка, технологию выполнения и время года, когда начнется строительство. Могут возникнуть непредвиденные задержки, вызванные, например, необходимостью получения дополнительных разрешений или строительство подъездной дороги. При строительстве обычным способом из кирпича следует также учесть технологические перерывы. Еще один важный момент – некоторые работы нельзя выполнять при слишком низких или слишком высоких температурах. Можно предположить, что начало весны оптимальное время для начала строительства, тогда температура становится более стабильной.

Строительство дома – это многогранный процесс, требующий бдительности на каждом этапе. Безусловно, необходимо выбрать подходящую, наиболее проверенную строительную компанию. Благодаря этому вы избежите недоразумений. Построить дом – это большое начинание, вас ждет много работы, но и уникальная награда – дом мечты.