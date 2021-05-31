Стильная кухня: как избежать ошибок при выборе кухонного стола

Удобное место для сидения и приема гостей должно быть в каждом доме. При этом следует учесть стиль и прочность материалов.

Размер помещения определит форму стола. Круглые и квадратные решения подходят для квадратных комнат, а овальные и прямоугольные - для прямоугольных. Благодаря этому пространство будет сбалансированным и функциональным.

В небольших помещениях лучше подходят круглые или овальные столы, в основном потому, что у них больше полезного пространства по краям.

Если комната небольшая, дизайнеры рекомендуют выбирать круглые столы. У них нет углов и легко добавить дополнительные стулья.

Для интерьеров кухни в стиле минимализм особенно рекомендуется деревянный раздвижной стол, столешницу которого в любой момент можно быстро расширить и посадить гостей.

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Наиболее популярные у покупателей стеклянные и деревянные столы. Их выбирают за экологичность, безопасность и огромное количество моделей различных стилей. На современной кухне также будет хорошо смотреться белый деревянный стол, который сразу бросается в глаза.

Менее востребованы, но не менее практические столы с керамической столешницей. Стильный дизайн, надежность и практичность - это лишь малая часть их преимуществ. При этом ухаживать за ними ничуть не сложнее, чем по обычным стеклянными и деревянными столешницами.

Столы со стеклянной столешницей стали очень популярными в последнее время. Они производят впечатление легкости и практически незаметны. Большинство из них изготовлены из закаленного стекла. Разбить его на части не так-то просто.

Среди недостатков стеклянных столиков - потребность в постоянной мойке, так как на его поверхности легко остаются пятнышки и отпечатки пальцев.

Существуют дизайнерские приемы, с помощью которых можно скрыть зону кухни. Такое сочетание позволяет визуально увеличить пространство помещения и сделать его более эксклюзивным. Если вы все-таки решились на перепланировку, в первую очередь вам нужно получить разрешение на снос стены и продумать дизайн. Дизайн такой кухни-гостиной может быть достаточно разнообразным.