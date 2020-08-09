Сооружения, которые поражают воображение - назвали победителей конкурса "Здание года-2020"

Лучшие здания 2020 году в 15 категориях находятся в разных странах. Выбирали победителей благодаря голосованию в сети интернет.

Проект разместили на сайте премии ArchDaily, там же можно было отдать голос за проекты.

"В ArchDaily мы не считаем, что для определения качества архитектуры необходимо" экспертное "жюри. Мы доверяем вам, наши читатели, выбрать дома, - благодаря своей красоте, интеллекта, творчества или служению обществу - представляют лучшую архитектуру года. Вы еще никогда не подводили нас. Вы сузили список из тысяч до 5 по категории, а сейчас до 15 потрясающих победителей. Следовательно, от всех нас в ArchDaily, спасибо - и вот ваши победители! ", - сообщают засновниы премии.

Фото: Андрес Виллота

Победителей определили в 15 категориях: малый масштаб, учебная архитектура, лучшие приложения продукты, жилье, архитектура гостеприимства, офисы, архитектура общественного пространства, архитектура интерьера, дома, религиозная архитектура, культурная архитектура, коммерческая архитетуры, спортивная архитектура, промышленная ахитектуры, архитектура охрони здоровья.

На эту премия ArchDaily номинировали уже реализованные и полностью завершенные проекты. Gazeta.ua сделала подборку фотографий и кратких описаний проектов-победителей.

Победителем в категории "Малый масштаб" стал "Паразитирующий дом" в столице Эквадора от архитектурного бюро "El Sindicato Arquitectura". Проект реализован в 2019 году.

Автор: Андрес Виллота Дом-паразит в Кито, Эквадор

Проектирование и строительство жилого дома площадью 12 кв.м, расположенного на крыше существующего здания в популярном районе Сан-Хуан в городе Кито, столице Эквадора - это минималистичный объект, ориентированный на решение основных потребностей жилья для одного человека или молодой пары. В домика есть ванная комната, кухня, кровать, помещения для хранения и жилая комната, обеспечивающих все потребности жилья на уменьшенной площади.

Победителем в категории "Учебная архитектура" назвали Нанкайську среднюю школу в районе Ланцзянь города Чунцин, Китай. Авторство проекту принадлежит архитектурному бюро gad. Проект 2018 года.

Автор: gad Средняя школа в Чунцине, Китай

Здание школы имеет площадь 109 000 кв.м. Архитекторы считают, что круглая форма - идеальная для кампуса.

"В горном городе такая школа интегрирует индивидуальное образовательное мышления в кампусов среду. Это как космический корабль, который приземлился на землю неоткуда. Конфликтные и инклюзивные черты правильно интегрированы, что заставляет задуматься, существует возможность подрывать известное вне традиционного образовательным пространством", - говорят авторы проекту о своем детище.

В категории "Лучший прикладной продукт" победителем стал "Дом А" архитектурного офиса REM'A.

Дом в городе Гимарайнш, Португалия, имеет площадь 450 кв. м. Построенный в 2019 году.

Автор: Ivo Tavares Studio Дом А в городе Гимарайнш, Португалия

"Дом расположен на типичной области периферийного региона в городе Гимарайнш, для которого характерен окружающий жилой район высокой плотности. Проект был разработан в соответствии с насущных проблем по контексту - конфиденциальности и природного топографии сайта", - сообщают архитекторы о своем проект.

Дом с бетона имеет обшит деревом фасад. В проект учли пожелания заказчиков, поэтому дом имеет несколько небольших внутренних дворов и надежно предохраняет приватность владельцев.

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Лучшим жильем назвали жилую башню "Белое дерево" (L'Arbre Blanc) в городе Монпелье, Франция. Дом площадью 10225 кв.м. построили в 2019 году. Это совместный проект двух архитектурных фирм. Авторами "Белого дерева" является Димитрий Руссель из архитектурного агентства Манали Рахди "ОХО" и Николя Лайсне с архитектурного офиса Су Фудзимото.

"2013-го года городской совет Монпелье начала конкурс "Фоли Рихтер". Целью которого было определить план для маячной башни, чтобы обогатить архитектурное наследие города. Ожидали увидеть смелый проект, который должен вписаться в иснуечий пространство и включать магазины и жилые дома. Манал Рахди Николя Лайсне и Димитрий Руссель решили позвать японского архитектора Су Фудзимото. Все трое ищут вдохновение в природе, даже если они выражают это очень разными способами. На "Белом дереве" эти четыре видения взаимно усиливаются ", - пишут авторы проекта.

Автор: Сирилла Вайнер Жилая башня "Белое дерево" в городе Монпелье, Франция

Архитекторы создали общественные пространства на нулевом этаже и на крыше. Пространство нулевого этажа имеет стеклянные стены и выходит на улицу, а на крыше сделали общую зону для жителей и бар с открытым доступом. Поэтому владельцы квартир первого этажа могут живописным видом. Но то, что выделяет проект, - это его дизайн. Четверо архитекторов разработали здание, вдохновленную формой дерева - с балконами, ответвляются от ствола, и со специальными платформами, которые предоставляют легкий тень фасада.

В категории "Архитектура гостеприимства" выбрали садовый ресторан "Горячий горшок" (Hotpotpot) в городе Чэнду, Китай. Авторы проекта - архитектурный офис MUDA.

Автор: MUDA-Architects Генеральный план садового ресторана "Горячий горшок" в городе Чэнду, Китай

Построенный в 2019 году садовый ресторан площадью 1800 кв. м. органично вписан в эвкалиптовое рощи и расположенный по периметру теплого озера с лотосами. Это место славится горячими источниками, а озеро напоминает горячий горшок. Это и дало название ресторану. Относясь с уважением к природной среде, архитекторы MUDA отказались от стен, используя только столбы и навес.

Лучшим реализованным проектом офиса назвали "Второй дом в Голлувуде" (Second Home Hollywood) в Лос-Анджелес, США. Автор проекта - архитектурное бюро Selgas Cano. Общая площадь объекта составляет 90800 кв. м.

"Новый Второй дом в Голливуде" - совокупность нескольких рецептов и ингредиентов калифорнийского коктейля. Объект расположен в Восточном Голливуде на площади 90800 кв. м, включая двумя существующими зданиями, которые мы имели задачу збереты. Одна из них - двухэтажное. разработана в 1964 году Полом Уильямсом, первым признанным афро-американским архитектором, работавшим в Лос-Анджелесе ", - йдетья в описании проекту.

Автор: Иван Баан Second Home Hollywood Office в Лос-Анджелесе, США

Кроме двух зданий, в которых размещены кафе, магазины конференц-залы и необходимые удобства, на терирории расположены 60 офисов - капсул. Прозрачные стены дают ощущение, будто сотрдники находятся не в офисе, а в саду экзотических растений. Их здесь действительно много - более 10 тыс. Травянистых растений и деревьев, высаженных в горшки и открытого грунта, создают непосторну атмосферу. Объект создан на месте парковки. Саму же стоянку перенесли в подземный паркинг.

Лучшим образцом общественного пространства признали новый терминал аэропорта Jewel в городе Чанги, Сингапур, архитектурного офиса Safdie Architects.

"Выполняя свою миссию какбы соединителя между существующими терминалами, Jewel сочетает в себе две среды - интенсивный рынок и райский сад - чтобы создать новую типологию сообщества и души аэропорта Чанги - как сердце и душа. Jewel сочетает красоту природы с культурой и досугом, драматически утверждая идею аэропорта как возвышенного и яркого городского центра. Что еще раз повторяет репутацию "Город в саду", которой Сингапура", - описывают архитекторы свой проект.

Автор: Jewel Changi Airport Аэропорт Jewel Changi в Сингапуре

В основе Jewel - лесная долина, террасный закрытый сад, который предлагает множество пространственных и интерактивных впечатлений с пешеходными тропами, каскадными водопадами и тихими зонами для отдыха. Доминирует над более 200 различных видов деревьев и флоры самый высокий в мире крытый водопад - "дождливый вихрь", что сливается с окулуса на куполообразном крыши в сад. Большой поток воды, кроме эстетической, выполняет важную практическую функцию - охлаждает воздух и дает свежесть.

Лучшей архитектурой интерьера выбрали книгарнюу Чжуншуге в городе Чунцин, Китай, созданную дизанерською компанией X + Living.

Автор: Фен Шао Книжный магазин Чжуншуге в Zodi Plaza, район Янцзяпин, Чунцин, Китай

Расположена на 3-м и 4-м этаже Zodi Plaza в городском районе Янцзяпин, книжный магазин приветствует посетителей простым стеклянным фасадом, покрытым книгами. Попав внутрь, по всему темно-коричневом вестибюля находятся разбросаны "книжные полки" из тени. Посетители могут чувствовать себя так, будто они оказались в ярком и теплом частном кабинете, когда читают в теплом свете проектируемого изнутри абажуров.

Среди домов лучшим признали Дом в Монсаражи, Португалия, возведенный в 2018 году по проекту архитектора Мануэля Айреша Матеуша.

Лучшей постройкой в ​​номинации "Религиозная архитектура" признали деревянную часовню в поселке Лютцинген, Германия, построенную по проекту архитектра Джона Паусон.

Автор: Фелікс Фрідман Деревянная часовня в поселке Лютцинген, Германия

Это сооружение было спроектирована в рамках проекту "Зибен Капеллен" или Семь часовен. Его цель - предоставить велосипедистам целый ряд мест, в которых можно спрятаться, а также сделать паузу и рассуждать. Общий краткое описание для всех семи часовен предусматривал строительство из древесины, с крестом вблизи и обеспечения места для сидения.

Звание "Лучшая культурная архитектура" отдали музею Ива Сен-Лорана в Марракеше.

Посвященный работе легендарного французского модельера, Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm) открыл свои двери осенью 2017 года. В музее экспонируются предметы из впечатляющей коллекции Fondation Pierre Bergé - Ива Сен-Лорана, которая включает 5000 предметов одежды, 15000 аксессуаров с высокой моды, а также десятки тысяч эскизов и различных предметов.

Автор: Ден Глассер Музей Ива Сен-Лорана в города Маракеш, Марокко

Здание спроектировано французским архитектурной фирмой Studio KO, основанной архитекторами Оливье Марти и Карлом Фурнье. Расположена на улице Ив Сен-Лоран, примыкающей к знаменитой Джардин-Мажореллем, новое здание занимает более 4000 кв.м. более чем просто музеем. Здесь размещены постоянную выставочную площадь 400 кв. м, где представлены работы Ива Сен-Лорана в оригинальной сценографии, разработанной Кристофом Мартином; временный выставочное пространство площадью 150 кв. м, аудитория на 130 мест, книжный магазин, кафе-ресторан с террасой и научно-исследовательская библиотека, вмещающая 5 тыс. книг.

Лучшим коммерческим архитектурным решением признали станцию ​​ультрабыстрые зарядки электромобилей в городе Фредериция, Дания. Новая станция зарядки находится в центре на автостраде Е20. Первая в своем роде, она является частью будущей сети 48 сверхбыстрых електрозарядних станций вдоль скандинавских шоссе.

Автор: Rasmus Hjortshøj Станция ультрабыстрой зарядки в городе Фредерисия, Дания

В сотрудничестве с датским поставщиком электронной мобильности Clever, архитектурное бюро COBE разработало новый тип зарядных станций для электромобилей в Скандинавии. Станции не только обещают зарядить транспортное средство всего за 15 минут, но также предлагают водителям и пассажирам комфортный отдых и возможность пополнить собственные умственные аккумуляторы во время зарядки автомобиля.

Лучшей спортивным сооружением назвали теннисный корт Симон-Матье на стадионе Ролан-Гаррос в Париже, Франция.

Автор: Еріиеа Аттали Теннисный корт в Парыже, Франция

Построен в 2018 году теннисный корт на 5 тыс. Зрителей был натхннний старыми теплицами, которые когда-то располагались в этом районе. Изготовлен из стекла и чугуна, столь характерных для XIX века, новый теннисный корт частично расположен ниже уровня земли, окруженный терасобетонним площадкой, перекрытым стальной конструкцией, и обернутый ботаническими теплицами, которые отвечают самым высоким техническим условиям.

Лучшей постройкой в ​​номинации "Промышленный дизайн" назвали энергетическую установку CopenHill Energy Plant с расположенным на ней городским центром отдыха. Построенная 2019-го года по проекту BIG (Bjarke Ingels Group) в Копенгагене, Дания.

Автор: Dragoer Luftfoto CopenHill Energy Plant and Urban Recreation Center, Копенгаген, Дания

CopenHill, также известный как Amager Bakke, привлекает внимание, как новый тип сооружений, занимающихся добычей энергии, оснащена горнолыжным склоном, пешеходной дорожкой и скалолазанием. Сооружение воплощает понятие гедонистической устойчивости, одновременно согласуясь с целью Копенгагена - стать первым в мире городом, не потребляет углеводороды, до 2025 года. Фактически, это завод, который перерабатывает мусор в энергию, с городским центром отдыха и экологическим образовательным центром.

А лучше архитектурой в сфере здравоохранения признали Центр для медитаций Wood в окрестностях Мюнхена, Германия. Проект для этого сооружения создала архитектурное агентство Kengo Kuma & Associates.

Автор: Ериета Аттали Центр для медитаци в Мюнхене, Германия

Дом медитации расположен в лесу на окраине Мюнхена, недалеко от замка Нойшванштайн Людвига II.

"В этом доме гости могут заниматься йогой и медитацией. Мы выбрали елки, выращенные вблизи площадки, и измельчили к ширине 30 мм, сложив их, как веточки, чтобы создать переходный масштаб между большим лесом и малой архитектурой. Это также среда, благодаря которому люди могут интегрироваться в лес. Маленькие веточки рассеивают свет, фильтрует его сквозь просвет, повторяя эффект комореби или "лучей света", которые часто наблюдаются в лесу ", - говорится в описании проекта.

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