Детские сады и ночные клубы: показали удивительные превращения церквей

Сейчас стало модно превращать церкви в здании другого назначения. Благодаря этому их реконструируют и защищают от упадка.
Это могут быть жилые дома, магазины, детские сады и ночные клубы.
1. Например, австралийская архитектурная студия Bagnato Architects превратила англиканскую церковь XIX века в современный особняк. Внешне фасад остался без изменений. В доме теперь есть просторная гостиная, 5 спален с ванными комнатами, кухня, столовая и фитнес-зал.
Глухие стены со стороны двора были заменены на огромные стеклянные панели.
2. В Германии храм Святого Себастьяна, построенный в 1962 году, переделали в детский сад. Там установили солнечные батареи, энергоэффективное оборудование, чтобы поддерживать комфортный микроклимат в бывшей церкви.
3. В Голландии доминиканский костел используют как архив, склад или стоянка для велосипедов. Затем он был реконструирован в книжный магазин.
4. В Лондоне из церкви сделали просторный пентхаус. Архитекторы компании Gianna Camilotti Interiors создали современный дизайн жилых пространств. Но оставили деревянные балки, придающие интерьеру уникальное звучание.
5. В церкви XIX века в Денвере в церкви вместо религиозных служб проходят концерты и дискотеки. Клуб The Church является популярным местом для заядлых клабберов. Хорошая акустика только улучшает звучание музыки.
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Британская компания Koto Designs представила модульный дом, на строительство которого идет не более чем 2 недели. Общая площадь его составляет 46 квадратных метров. Внутри обустроена ванная, кухня, спальня и просторная гостиная. Предусмотрено множество места для хранения личных вещей.
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