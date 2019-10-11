Детские сады и ночные клубы: показали удивительные превращения церквей

Фото: bigpikcha.ru

Сейчас стало модно превращать церкви в здании другого назначения. Благодаря этому их реконструируют и защищают от упадка.

Это могут быть жилые дома, магазины, детские сады и ночные клубы.

1. Например, австралийская архитектурная студия Bagnato Architects превратила англиканскую церковь XIX века в современный особняк. Внешне фасад остался без изменений. В доме теперь есть просторная гостиная, 5 спален с ванными комнатами, кухня, столовая и фитнес-зал.

Глухие стены со стороны двора были заменены на огромные стеклянные панели.

2. В Германии храм Святого Себастьяна, построенный в 1962 году, переделали в детский сад. Там установили солнечные батареи, энергоэффективное оборудование, чтобы поддерживать комфортный микроклимат в бывшей церкви.

3. В Голландии доминиканский костел используют как архив, склад или стоянка для велосипедов. Затем он был реконструирован в книжный магазин.

4. В Лондоне из церкви сделали просторный пентхаус. Архитекторы компании Gianna Camilotti Interiors создали современный дизайн жилых пространств. Но оставили деревянные балки, придающие интерьеру уникальное звучание.

5. В церкви XIX века в Денвере в церкви вместо религиозных служб проходят концерты и дискотеки. Клуб The Church является популярным местом для заядлых клабберов. Хорошая акустика только улучшает звучание музыки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подальше от людей и суеты: показали самые уединенные дома мира

Британская компания Koto Designs представила модульный дом, на строительство которого идет не более чем 2 недели. Общая площадь его составляет 46 квадратных метров. Внутри обустроена ванная, кухня, спальня и просторная гостиная. Предусмотрено множество места для хранения личных вещей.