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четверг, 22 августа 2019 23:53

Сказочный забор: показали оригинальные способы разрисовать ворота
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Фото: idei-dekoru.com

Креативное ограждение для усадьбы является ее визитной карточкой. Хозяин стремится установить хорошие ворота, которые продемонстрируют превосходный вкус их создателя. Оригинально выглядят не только кованый забор. Можно обновить уже привычный, окрасив в яркие цвета.

В интернете есть много примеров инструкций по созданию различных изделий, поэтому необходимо иметь только желание сделать свое жилье необычным.

Некоторые из них собраны в этой подборке.

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В Перу есть отель, номера которого зависли на высоте 400 метров над землей. Представляют собой они отделены стеклянные "капсулы", подвешенные на скалы. С каждой открывается удивительный вид на Урубамбы - священную долину инков.

idei-dekoru.com
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