Размер не главное: как со вкусом обустроить кухню-студию

Фото: remontbp.com

Объединение кухни с комнатой создает большое пространство для приема гостей. Такой вариант подойдет не только для малогабаритных квартир, но и для больших домов. Несмотря на большое количество плюсов, как и в любом другом варианте, есть и минус - запахи приготовления пищи.

Особенности дизайна:

1. Нужно при выборе цветовой гаммы грамотно организовать распределение света. Если у вас небольшая квартира, то выполнить дизайн лучше в светлых тонах, это визуально увеличит пространство. Дизайн кухни и гостиной должен быть в одинаковых цветах, чтобы эти две зоны не были "разорванными".

2. Барная стойка на кухне была и является очень популярным предметом интерьера. Она может служить не только обеденным столом, но и выполнять роль рабочей зоны.

3. Дизайн маленькой кухни студии лучше выполнить без объемных декоров и ярких красок. В таких комнатах необходимо правильно распределить цвет между стеной и потолком. В данном варианте лучше отказаться от цветного потолка, он зрительно уменьшает пространство. А вот пол будет гармонично смотреться в темных цветах. Стены, как и потолок лучше сделать светлыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самому лучше не лезть: как сочетать цвета в стильном интерьере

Есть несколько стилей, в которых можно выполнить кухню-студию. Классический - четкие, ровные линии, симметричное расположение каждой детали, сдержанные цвета. Кухня в данном стиле всегда будет выглядеть благородным.

Кантри - это простой дизайн, спокойные цвета.

Прованс - стиль домашнего тепла и уюта. В таком стиле используют много живых цветов, невесомые занавески нежных оттенков. В качестве декора можно использовать глиняную посуду.

Кухни в стиле шале всегда уютные и в коричневых тонах. Они напоминают деревянные домики в горах. Главной составляющей интерьера кухни в стиле шале является гарнитур. От выбора мебели зависит восприятие комнаты, функциональность, эстетичность. Тема дерева прослеживается и в этом случае - часто шкафы делают в тон стен с такой же или похожей древесины.